Primera RFEF
El CD Teruel visita al Juventud Torremolinos con opciones de asaltar el 'playoff'
El conjunto aragonés anuncia el fichaje de Nathaniel Nicholas en la víspera del desplazamiento para recuperar el partido aplazado por el temporal
El CD Teruel se enfrenta este miércoles (19.00 horas) al Juventud Torremolinos en un duelo clave para los aragoneses que podrían volver a puestos de playoff después de un largo periodo en la zona media. Los de Vicente Parras regresan a la competición tres días después en el encuentro correspondiente a la jornada 23 del campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación para recuperar el partido aplazado por la alerta de temporal hace dos semanas.
Los aragoneses visitarán a un conjunto malagueño que lucha por salir del descenso. El Juventud Torremolinos acumula dos empates y una derrota en sus tres últimos encuentros y está a tres puntos de Real Murcia, que marca ahora la permanencia. El Teruel, en cambio, viene de ganar el domingo en casa a la UD Ibiza y suma 36 puntos, los mismos que el Algeciras y que el Villarreal B, que marca el acceso a la zona noble de la clasificación.
Un refuerzo para la zaga
La tarde de este martes, el club turolense ha anunciado el fichaje de Nathaniel Nicholas para reforzar la zaga. El central nigeriano de 25 años llega procedente del Lugo, con el que rescindió su contrato al finalizar la ventana del mercado invernal. En el Grupo 1 de Primera RFEF, el defensor disputó un total de ocho partidos.
