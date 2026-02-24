El gol más emotivo de Puky con el Illueca tras la muerte de su padre: "Le dije a mi madre que quería jugar"

Los caminos del fútbol son inescrutables. El deporte, en especial el fútbol, y su gran universo de posibilidades, resulta predecible en muchos casos, pero caprichoso en la gran mayoría. A lo largo de una temporada, más todavía en una Liga amateur como es la Tercera RFEF, que marca el salto al deporte semiprofesional, todos los equipos pasan por dinámicas positivas y negativas con desenlaces, a menudo, pronosticables. Sin embargo, hay ocasiones en las que la alegría y la celebración de poner fin a una mala racha llega en el momento más inesperado de la mano de quien más lo merece.

Así ocurrió este fin de semana en el grupo aragonés de Tercera Federación. En el partido entre el CD Zuera y el Illueca CF, un encuentro, a priori, sin más intriga que la de dos equipos que necesitan la victoria para recuperar ánimos y abandonar la zona baja de la clasificación, una motivadora historia se cuajaba de fondo. El pasado sábado, un Illueca con un punto sobre los puestos de descenso se enfrentaba a un Zuera colista en la categoría y el triunfo se antojaba más imprescindible que nunca.

No obstante, la noche antes del partido, el equipo y, en especial, su capitán, recibía la peor noticia posible, una de las que devuelven el deporte a un segundo plano. El padre de Adrián Redondo, conocido en el vestuario como Puky, fallecía de madrugada en el Hospital Royo Villanova. La causa, un resfriado que, a raíz del covid persistente y otras circunstancias agravantes que ya padecía, terminó por complicarse.

Adrián Redondo 'Puky', durante el encuentro ante el CD Zuera. / SERVICIO ESPECIAL

Adrián Redondo se dirigió al hospital y, tras despedirse de su padre, inició junto a su familia los preparativos del entierro. Aviso a su entrenador, quien comprendió que no podría asistir al partido que jugarían a domicilio a las 16.00 horas. Aun así, Puky lo pensó bien y decidió que quería honrar a su padre como a él le hubiera gustado. "Miro a mi madre y le digo: Yo quiero jugar", relata el futbolista.

El conjunto visitante se impuso por un ajustado marcador de 1-2 y el segundo tanto, el de la victoria para los illuecanos, llegó de la mano de un protagonista improbable. Con poco más de una hora de sueño en el cuerpo, Puky, quien no comprendía cómo podía estar tan fresco durante el transcurso del choque, marcó casi llegado el minuto 70. Tal y como explica Redondo, su padre iba a verle todos los partidos y, en esta ocasión, observaba desde las alturas a su hijo, que celebró "señalando al cielo", explica.

Los jugadores del Illueca celebran el gol del Puky en Zuera. / SERVICIO ESPECIAL

El Illueca ascendió este año desde Regional Preferente y, con el objetivo único de mantener la categoría, firmó un inicio de temporada halagüeño en el que logró no cruzarse con la derrota en las ocho primeras jornadas del campeonato en Tercera. De aquellos ocho partidos, tres fueron victorias y 5 empates. En total, 14 puntos de 24 en juego que lo llevaron, incluso, a entrar en puestos de promoción.

Sin embargo, el 2 de noviembre, algo cambió para el conjunto de la Comarca del Aranda. En la novena jornada, en campo del Caspe, perdieron por primera vez esta temporada. Desde entonces, y hasta la jornada 23 de Liga, la última disputada, el equipo no volvió a ganar. De hecho, hace tres semanas, la directiva decidió que era el momento de un cambio de rumbo y, con algunos , optó por traer a un nuevo entrenador con el objetivo de revertir la dinámica. Pese a ello, los resultados no fueron inmediatos y el Illueca perdió dos partidos y empató el siguiente con el nuevo técnico en el banquillo.

Más de tres meses sin conocer la victoria que arrasaron con toda la expectación generada por ver hasta dónde podía llegar el equipo. Fue entonces, rozando el abismo al que ningún equipo quiere regresar, cuando la historia de resiliencia y compromiso de Puky empezó a forjarse en el seno del club aragonés. El tanto de Adrián, el primero que anota esta temporada, fue el que puso fin a una sequía de 15 jornadas para los illuecanos.

La asistencia, de Alejando Sow sobre el acta, pero directa desde el cielo en realidad, repartió mucho más que un gol con sabor a tres puntos. Al club le trajo un aliento muy necesario para lo que resta de curso; a los aficionados, la recompensa por la confianza depositada en el grupo y la emoción de ver a uno de los suyos superar una gran adversidad; y a Puky, un recuerdo imborrable de todo lo que el fútbol puede proporcionar en los peores momentos.