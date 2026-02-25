Chilavert vuelve a las andadas y carga contra Courtois: "Lo lamentable es que él le sacó la novia a su compañero De Bruyne"

La semana pasada, el exportero del Real Zaragoza José Luis Chilavert se metió de lleno en la polémica entre el jugador del Benfica Gianluca Prestianni y el atacante del Real Madrid Vinícius Jr. Después de que el brasileño denunciara que el argentino le había proferido insultos racistas en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, Chilavert intervino en una emisora de radio para hacer apreciaciones tan irrelevantes como incoherentes sobre el tema que incluyeron comentarios homófobos, tránsfobos y racistas hacia Vinícius y algunos de sus compañeros, como Kylian Mbappé.

El delantero del conjunto blanco fue uno de los primeros en salir en defensa del brasileño tras lo sucedido y el que fuera guardameta del Real Zaragoza hace casi cuatro décadas cargó contra él. Ahora le ha llegado el turno al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien también se ha involucrado en la defensa de su compañero de vestuario. De nuevo en una emisora de radio argentina, el exfutbolista paraguayo ha vuelto a recurrir a los "valores" y lo que él considera que debe promulgar una persona para hablar de ellos.

Antes de eso, Courtois ya había manifestado su desagrado por las reprobables palabras de Chilavert: "Eso es lamentable también. No se puede, decir cosas así, es otro tipo de insulto. Yo creo que esas cosas no caben hoy en cualquier lugar y menos viniendo de otro excompañero de profesión", explicó el actual cancerbero madridista en la rueda de prensa previa al choque de vuelta ante el Benfica.

En respuesta a las declaraciones de Courtois, durante una entrevista para Radio Rivadavia, el exmeta acometió directamente contra el belga, a quien acusó de no estar en condición de dar lecciones a nadie. "Lo lamentable es que él le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Ellos hablan de valores en el mundo de hoy y dicen que esas cosas que no deberían decir".

Asimismo, quiso recalcar su visión de la polémica entre Prestianni y Vinícius, en la que ve un agravio comparativo en lo que se permite a los jugadores de uno y otro equipo. "Mbappé le dice: Puto racista, puto racista. O sea que ellos te pueden insultar, te pueden decir de todo y tú no les puedes decir nada. Por eso digo que es una pena", añadió Chilavert sobre las acusaciones de racista a Prestianni tras, presuntamente, llamar "mono" a Vinícius. Tampoco se olvidó de darle alguna que otra lección de fútbol al belga: "Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir fuera del área a jugar, y patear tiros libres o penales, porque realmente es un arquero normal".

Por último, comparó la situación en Europa y en Sudamérica y los valores promulgados por ambos continentes. "Decirle a Courtois que Bélgica está tomado por los musulmanes que ellos avalan, donde le pegan y matan a las mujeres. Los valores de Sudamérica son profamilia, hay que cuidar", concluye.