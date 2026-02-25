Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Michigan vuelven a la senda de la victoria ante Minnesota con una gran actuación del zaragozano Aday Mara

Los Wolverines se recuperan de su última derrota ante Duke con 10 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias del jugador aragonés

Aday Mara, junto a sus compañeros de equipo tras el partido ante Minnesota.

Bruno Palacio

Los Michigan Wolverines han ganado la madrugada de este miércoles a Minnesota por un cómodo marcador de 77-67. El equipo del zaragozano Aday Mara ha vuelto así a la senda de la victoria, de la que se desvió hace tan solo tres días con una derrota ante Duke (68-63), líder de la conferencia de la costa del Atlántico, en un duelo que muchos consideraban una final anticipada.

Aday Mara realiza un mate en el partido ante Minnesota.

En el duelo ante los Minnesota Gophers, el aragonés volvió a lucirse y contribuyó con sus habituales números de estrella a un triunfo que Michigan no podía dejar escapar. Aday Mara volvió a los dos dígitos en anotaciones con 10 puntos. Además, como acostumbra a hacer en sus duelos con el conjunto norteamericano, también infló sus estadísticas en rebotes, con 5, y en asistencias, con 2.

Con la victoria, los Wolverines mantienen una cómoda ventaja en el liderato de su conferencia, el Big Ten. Tras 28 partidos disputados en esta temporada de la NCAA, los de Mara suman un meritorio balance de 26 victorias y 2 derrotas. Por detrás está Nebraska, con 27 partidos todavía, que ha logrado 23 triunfos y ha perdido 4 encuentros.

Ahora, el zaragozano y exjugador del Casademont Zaragoza se prepara para afrontar con Michigan otro duelo clave en el tramo final de la temporada, la madrugada del día 28 a las 2.00 horas. Los Wolverines reciben a Illinois, quinto de su grupo, la noche del viernes al sábado.

