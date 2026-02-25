Los Michigan vuelven a la senda de la victoria ante Minnesota con una gran actuación del zaragozano Aday Mara
Los Wolverines se recuperan de su última derrota ante Duke con 10 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias del jugador aragonés
Los Michigan Wolverines han ganado la madrugada de este miércoles a Minnesota por un cómodo marcador de 77-67. El equipo del zaragozano Aday Mara ha vuelto así a la senda de la victoria, de la que se desvió hace tan solo tres días con una derrota ante Duke (68-63), líder de la conferencia de la costa del Atlántico, en un duelo que muchos consideraban una final anticipada.
En el duelo ante los Minnesota Gophers, el aragonés volvió a lucirse y contribuyó con sus habituales números de estrella a un triunfo que Michigan no podía dejar escapar. Aday Mara volvió a los dos dígitos en anotaciones con 10 puntos. Además, como acostumbra a hacer en sus duelos con el conjunto norteamericano, también infló sus estadísticas en rebotes, con 5, y en asistencias, con 2.
Con la victoria, los Wolverines mantienen una cómoda ventaja en el liderato de su conferencia, el Big Ten. Tras 28 partidos disputados en esta temporada de la NCAA, los de Mara suman un meritorio balance de 26 victorias y 2 derrotas. Por detrás está Nebraska, con 27 partidos todavía, que ha logrado 23 triunfos y ha perdido 4 encuentros.
Ahora, el zaragozano y exjugador del Casademont Zaragoza se prepara para afrontar con Michigan otro duelo clave en el tramo final de la temporada, la madrugada del día 28 a las 2.00 horas. Los Wolverines reciben a Illinois, quinto de su grupo, la noche del viernes al sábado.
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
- La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
- David Gracia, el aficionado del Real Zaragoza al que el Andorra prohibió el acceso al estadio: «Sentí rabia y ganas de llorar por pura impotencia»
- La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador
- El paso del exjefe de la Policía en Aragón por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial
- ¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar
- La responsabilidad de los jugadores del Real Zaragoza en la peor crisis de la historia: Nadie se va de rositas