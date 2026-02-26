El exjugador del Real Zaragoza Jaume Grau ficha por el Tianjin de la Superliga China
El mediocentro anotó 5 goles con la elástica blanquilla y jugó un total de 85 partidos oficiales con el equipo
El Tianjin Jinmen Tiger se ha hecho con los servicios de un exjugador del Real Zaragoza. Se trata de Jaume Grau, quien salió del conjunto blanquillo hace dos temporadas y, tras un breve paso por el AVS FS, se marcha a la Superliga de China. El mediocentro de 28 años ha firmado hasta 2027 por el equipo chino, sobre el que pesa una severa sanción a poco más de una semana del comienzo de la competición.
El próximo 6 de marzo dará inicio la Liga regular en el país asiático y, antes siquiera de haber disputado ningún partido, el Tianjin parte con un hándicap de -10 puntos. La medida, la más estricta tomada por la Asociación China de Fútbol (CFA) para esta campaña, responde a la resolución tras una investigación masiva contra el amaño de partidos, apuestas ilegales y corrupción en el fútbol chino que ha afectado a un total de 13 clubes profesionales. Además de la sanción deportiva, el club ha sido multado con 1 millón de yuanes, lo que equivale a, aproximadamente, 120.000 euros.
Su pasado zaragocista
El futbolista valenciano, canterano del Real Madrid, desembarcó en la capital aragonesa en enero de 2022 procedente del CA Osasuna. En el conjunto blanquillo, y durante tan temporada y media, estuvo a las órdenes de hasta cinco entrenadores: Juan Ignacio Martínez (JIM), Juan Carlos Carcedo, Fran Escribá, Julio Velázquez y Víctor Fernández. Antes de su marcha agosto de 2024 a la liga portuguesa, el jugador anotó 5 goles con la elástica blanquilla y disputó un total de 85 partidos oficiales, siendo 83 de ellos en Segunda División.
