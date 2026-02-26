Voleibol
El Guaguas no da opción y el Pamesa Teruel se va de la Copa a las primeras de cambio
Los aragoneses fueron avasallados en los cuartos por los máximos favoritos para levantar el título
El Club Voleibol Guaguas confirmó este jueves su condición de favorito al superar con comodidad al Pamesa Teruel en el primer cruce de cuartos de final de la Copa del Rey que se disputa en Valencia, e imponerse por 3-0, liderado por el opuesto brasileño Walla Souza que terminó el choque con 17 puntos.
El Guaguas, actual líder de la Superliga y que defiende el título conseguido en las dos últimas ediciones, comenzó con una marcha más y pronto encontró sus primeras ventajas serias con los puntos de Martín Ramos y de Walla Souza. El 11-7 obligó a Teruel a tratar de reaccionar en el tiempo muerto.
La irrupción del argentino Germán Gómez ayudó a recortar distancias y colocarse a solo tres puntos, pero el conjunto canario cerró de manera sólida su primer set con un remate de Hélder Spencer (25-22).
El segundo set dio un giro y cambió la tónica. De la igualdad se pasó a la superioridad total del Guaguas. Entre Souza y Spencer dominaron tanto cerca como lejos de la red y la ventaja solo hizo que aumentar.
A pesar del tiempo muerto con el 9-5 que pidió Teruel, el Guaguas no dio opción y dejó en nada los esfuerzos de Gómez por mantener a su equipo en partido. La distancia llegó a ser de once puntos (25-14).
Aunque el golpe fue duro, el Pamesa Teruel consiguió las primeras ventajas de la tarde en el tercer set con protagonismo, una vez más, para Gómez y Emilio Ferrández. Entre los dos tejieron los puntos que dejaban el 4-6 en el marcador, pero fue un espejismo. El CV Guaguas reaccionó y encontró un parcial de 5-0 que le devolvió el control.
Ya en ese contexto, el Guaguas se dedicó a contemporizar y evitar riesgos. Siempre con Souza como principal exponente, el conjunto canario aprovechó la desconexión de su rival para bloquear una y otra vez los intentos del Teruel y estirar la diferencia de nuevo a los nueve puntos con un 22-13 que fue la antesala del marcador final (25-16). Totalmente superior, el Guaguas ya espera rival en la semifinales que se disputan este sábado y que saldrá del cruce de cuartos de final que enfrenta al ConectaBalear CV Manacor y CV Leganés.
Ficha técnica
3. CV Guaguas: López (6), Spencer (11), Juantorena (9), Souza (17), de Amo (2), Larrañaga (líbero), Almansa (-), Colito (1), Diedhiou (-), Rousseaux (-), Ramos (8), Dimitrov (-).
0. Pamesa Voleibol Teruel: Gómez (21), Sandoval (-), Ferrández (9), López (3), Ruiz (4), Scarpa (líbero), Espelt (-), Irache (-), Montero (líbero), Postemsky (-), Urchevich (2).
Parciales: (25-22, 25-14 y 25-16).
Árbitros: Robles García, C. - Fernández Fuentes, D.
Incidencias: partido de cuartos de final de la Copa del Rey de voleibol entre el CV Guaguas y el Pamesa Teruel disputado en la Fuente de San Luis de València ante 1.250 espectadores
