Oficial: Martín Demichelis, nuevo técnico del Mallorca

Martín Demichelis será el encargado de conducir al RCD Mallorca a pelear por la permanencia en Primera División. Tras varios días de casting a contrarreloj intentando paliar la inesperada destitución de Jagoba Arrasate, han encontrado en el técnico argentino la solución al banquillo vacío del conjunto bermellón. El club ha hecho oficial este jueves el acuerdo, al que se ha llegado de una manera rápida. Tan solo falta que el nuevo entrenador llegue a Palma junto a su cuerpo técnico, algo que se espera a lo largo del día de este viernes.

La papeleta que ha tenido el director de fútbol no ha sido sencilla. Se ha encontrado con muchas dificultades para encontrar un técnico que aceptase, entre otras cosas, dirigir al equipo solo hasta final de la presente temporada —poco más de dos meses y medio—, con opción a otra adicional. Un contrato de corta duración y con un objetivo muy claro: dejar al Mallorca en Primera División. Si se consigue ese punto, la lógica invita a pensar que la relación entre Demichelis y el club bermellón se alargará.

De esta manera, la dirección deportiva se asegurará libertad para escoger al nuevo entrenador el curso que viene según la categoría en la que milite, además del evidente ahorro económico que supone contratar a un entrenador poco más de tres meses. El reto para Demichelis es mayúsculo: el equipo bermellón encandena tres derrotas consecutivas y es el segundo equipo más goleado del campeonato.

Primer reto en Primera División de España

El técnico nacido en Justiniano Posse afronta este nuevo reto en el fútbol español tras una destacada trayectoria en los banquillos. Después de cuatro temporadas al frente de las categorías inferiores del FC Bayern (2019-2022), dio el salto al primer equipo del Club Atlético River Plate, donde firmó una brillante temporada 2023/24 conquistando tres títulos: la Liga argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones. Posteriormente, en la temporada 2024/25, dirigió al Club de Fútbol Monterrey, logrando un balance de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas en 43 encuentros oficiales.

Como futbolista, Demichelis cuenta con una dilatada trayectoria internacional, defendiendo las camisetas del FC Bayern (259 partidos), Manchester City (106 partidos), Málaga CF (113 partidos) y Club Atlético River Plate (70 partidos). Además, fue internacional absoluto en 51 ocasiones con la Selección Argentina, participando en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde disputó la final.

Martín Demichelis llegará a la isla en las próximas horas para presenciar el encuentro frente a la Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento.

Noticias relacionadas

Gustavo Siviero, entrenador del RCD Mallorca B, será el encargado de dirigir al conjunto mallorquinista en el partido del sábado a las 18:30h frente al equipo txuri-urdin.