El Bada Huesca resiste todo lo que puede pero cae en Granollers
El equipo aragonés se queda con 12 puntos en la Asobal
El Fraikin Granollers se lamió este viernes las heridas tras el varapalo en la Liga Europea con una victoria ante el Bada Huesca en la Liga Asobal (36-29), donde lleva una muy buena dinámica que le permite luchar por la segunda posición. El conjunto aragonés resistió todo lo que pudo, pero no pudo mantener su buena racha de la segunda vuelta.
El encuentro arrancó con un Huesca valiente, capaz de adaptarse desde el primer minuto al alto ritmo que imponía el Granollers. El conjunto vallesano mandaba en el marcador con ventajas cortas (6-4, min. 8), que pudieron ser mayores de no ser por las intervenciones de mérito del guardameta magiar Gabor Decsi, decisivo para sostener a los suyos en los momentos de mayor asedio local.
Esa resistencia dio alas al cuadro oscense, que encontró en Artur Parera la chispa necesaria para cambiar la dinámica del choque. Un parcial de 0-3 permitió a los de José Francisco Nolasco voltear el marcador (6-7, min. 12) y equilibrar un duelo que, desde entonces, se convirtió en un intercambio constante de golpes.
La igualdad se mantuvo durante buena parte del primer acto, con un Huesca inspirado en ataque y bien dirigido por Aurelien Tchitombi y Frank Cordiés, que asumieron la responsabilidad ofensiva (10-11, min. 20). En los últimos compases antes del descanso emergió también la figura de Samuel Cordiés, relevo perfecto de su hermano y auténtico estilete ante la defensa catalana. Sin embargo, un par de imprecisiones del conjunto oscenses en los instantes finales permitieron al Granollers aprovechar sus opciones y marcharse a vestuarios con una ventaja mínima (16-15).
Tras el paso por vestuarios, el Huesca perdió la fluidez y el acierto ofensivo que había mostrado en la primera mitad. Solo las intervenciones de Gabor Decsi evitaron que el Granollers rompiera antes el partido, aunque los locales ya lograban abrir una pequeña brecha (19-17, min. 35).
El aviso se convirtió pronto en realidad. Tras varios errores consecutivos del conjunto oscense, el cuadro vallesano no perdonó en su segunda acometida y estiró la diferencia hasta los cuatro tantos (23-19, min. 40), obligando a José Francisco Nolasco a detener el choque de inmediato. Sin embargo, el tiempo muerto no surtió el efecto deseado: la sequía ofensiva se prolongó y el Huesca llegó a verse seis goles por debajo (25-19), en los peores momentos del encuentro.
El conjunto altoaragonés logró frenar la hemorragia gracias al acierto de Daniel Pérez desde los siete metros, pero el Granollers se mostraba sólido y efectivo en ataque, respondiendo a cada intento visitante (28-24, min. 49). En los compases finales, el equipo local supo gestionar su ventaja con madurez y no concedió opciones reales a un Huesca combativo hasta el último suspiro, pero sin premio en su esfuerzo (36-29).
FICHA TÉCNICA
Fraikin BM Granollers (16+20): Krivokapic (Panitti), Franco (5), Urdangarín (6,1p), Reguart (5), Domingo (4), Deumal (2,1p) y Figueras (1); Fischer (2), Palomino, Pinheiro, Freitas, Guijarro (3), Fis (4), Armengol (3) y Chaves (1).
Bada Huesca (15+14): Decsi (Ben Tekaya), Alfonso Rodríguez (1), Parera (5), Frank Cordiés (4), Moya, Samuel Cordiés (2) y Oscar García (3); Tchitombi (2), Daniel Pérez (8,4p), Moya, Bruno García, Charly Pérez, Amjad, Uribe-Echeverria (2) y de Souza (2).
Árbitros: Miguel Martín y Jesús Álvarez . Exclusiones para Domingo y Fischer por el Fraikin BM Granollers y Moya por el Bada Huesca.
Parciales: 3-2, 6-5, 8-9, 10-11, 13-14, 16-15 -descanso-; 19-17, 23-19, 26-21, 29-24, 32-28 y 36-29 -final.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante 450 espectadores.
- Los 4.500 trabajadores de Stellantis Figueruelas se quedan sin la paga de beneficios tras las pérdidas milmillonarias de la multinacional en 2025
- El Casademont Zaragoza rescinde el contrato de Richardson y ficha a Justin Wright-Foreman
- El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos
- Una madre golpea en un brazo y empuja a una profesora en un colegio de Zaragoza: 'Estamos totalmente indefensos
- Así es el colegio de Zaragoza donde estudió Natalia Chueca: un histórico de la ciudad que impulsa la educación en la vida y para la vida
- El hermano del oro olímpico Oriol Cardona: 'Nos encanta Panticosa, es una carrera pura y especial
- Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio
- Denuncian agresiones sexuales, falta de higiene y de comida en una residencia de mayores privada de Pinseque (Zaragoza)