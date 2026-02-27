El hermano del oro olímpico Oriol Cardona: "Nos encanta Panticosa, es una carrera pura y especial"

A Nil y a su hermano menor Oriol no les quedaba más remedio que seguir esa alargada huella de Joan. No les apenaba ni una gota. Estaban enganchadísimos. Herencia o genética, quién sabe y qué más da. Estaban atrapados, felices, entre montañas. Donde fuese: en medio de un rápel en la cresta de Salenques, en una escalada conglomerada en Montserrat, en un ascenso canalla a un ‘seismil’ en los Andes (Nil hizo dos antes de los trece), enfilando una pala de nieve en Alpes, bajando mil veces una negra en La Masella o hasta Panticosa para ver competir a su padre.

Ese progenitor que no tenía miedo a nada, capaz de subir ‘ochomiles’ (Cho Oyu, Shisha Pangma y Everest sin oxígeno), de acabar tercero en la maratón del Everest, de ser segundo en la loquísima Xtreme Aneto, de tener el récord de ascenso al Vignemale, pionero con esquíes o zapatillas en las carreras por montaña… no pudo levantar la cabeza para contemplar cómo la estela de su pequeño Oriol brillaba dorada en Bormio. Nil, como siempre, era su escudero: estaba a su lado, igual de emocionado, orgulloso de ser, desde ese instante, el hermano del campeón olímpico. «Es una carrera de muchos años, de una larga trayectoria y un bagaje muy trabajado. No es solo ese instante. Tiene un gran mérito. Es de los mejores», reconoce desde la admiración fraternal.

Él es consciente en primera persona de lo que muchos desconocen. Esos dos minutos y 34 segundos condensan horas y horas, kilómetros y kilómetros acumulados en tantas excursiones, expediciones y competiciones que Nil contempla en sus propios recuerdos y sabe reconocer el dulce sacrificio que valen esas históricas medallas de oro y bronce. «Es un deporte que ha cambiado muchísimo. Antes, en vez de ir rápido como ahora, nos importaba más acumular metros de desnivel. Como éramos pocos al principio, conseguíamos buenos resultados y eso nos motivaba», explica Cardona. En sus memorias reposa con especial emoción ese 2017 con ese séptimo puesto en la mítica Pierra Menta junto a Oriol y el campeonato de España de equipos en el que compitió con Joan.

Killian Jornet

Motivado por su padre, que quería que hicieran deporte como él a toda costa, Nil se calzó con cuatro años sus primeros esquíes. No de travesía: competía en alpino hasta que se hartó. No de la nieve. Con 15 años entró en el Centro de Alto Rendimiento de ‘skimo’, en la selección catalana y española, con una generación que abrió la veda y con la que palpó podios internacionales y acaparó títulos nacionales. En ese grupo coincidió con un tal Kilian Jornet, que no dudó en colaborar en la preparación del ‘petit’ Oriol para el reto de Cortina d’Ampezzo.

Nil es ahora entrenador personal y también compite en carreras de montaña, como hacía su tato Oriol, que incluso disputó un Mundial de Skyrunning en Chiang Mai. Todo este aprendizaje le permitió adaptarse perfectamente a los cambios del skimo y al vertiginoso ‘sprint’, más televisivo pero alejado de la esencia original del esquí montañero, en el que ha acumulado medallas hasta alcanzar el oro individual en Bormio (doble campeón mundial y europeo en años previos). «Es una persona muy metódica con el entreno y con cada actividad de montaña que emprende. Se nota que viene de la disciplina del atletismo. Le gusta hacerlo todo muy bien, pulir todos los detalles y eso, en una carrera como la del ‘sprint’, donde cualquier fallo mínimo te penaliza, es clave. A eso suma una cabeza muy buena para competir. Está siempre tranquilo o intenta aparentarlo para no cometer errores», sintetiza Nil.

Los hermanos Cardona celebran un triunfo. / SERVICIO ESPECIAL

Panticosa es una diapositiva en el álbum familiar. Ha ido mil veces a la Travesía del Club Pirineos. Allí ganó su padre a mediados de los noventa («si en esa época hubiera sido olímpico, seguramente habría ganado también una medalla»), Nil se coronó en 2021 y Oriol tomó el relevo en 2023 compartiendo gloria con Ana Alonso, su compañera en el relevo mixto y en el Olimpo. «Nos encanta ir a Panticosa. Es una carrera pura y especial, en el precioso y alpino entorno del Balneario, rodeados de esas inmensas montañas».

En esta ocasión se tendrá que reprimir. El paquete inmenso de nieve obliga a la organización a encorsetar las dos pruebas —la vertical de este sábado y la travesía de largo recorrido de este domingo— en el espacio seguro de la estación de esquí. En juego está la seguridad de los casi 200 participantes y la buena organización del Club Pirineos de una carrera con 43ª ediciones de solera que repite como Campeonato de España (Individual y Ascenso), de Aragón y final de la Copa de España.

Nil viene a campeonar a pesar de todo. No ha sido una semana normal para prepararse. «Fui a Bormio con mi pareja y sin nuestra hija, que se quedó en casa con los abuelos. Pudimos estar tranquilos y aprovechar para entrenar por la zona mientras no competía mi hermano». Luego han venido las recepciones oficiales en Banyoles y la visita real a La Zarzuela, ese foco que no deslumbra a los campeones de su propia estrella. «Cuando se acabe esto haremos una celebración más familiar». No hay que preguntarle dónde. Será, felices, entre montañas.