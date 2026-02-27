Youssef Ouakkati, el máximo goleador del fútbol español que juega en Aragón: "Monzón es ciudad de deporte"

Con 24 goles en 23 partidos de Liga, Youssef Ouakkati, ariete marroquí del Atlético Monzón, ostenta actualmente la cifra goleadora más alta de las cinco primeras categorías del fútbol español y de los casi 500 equipos que las conforman. El atacante compite en el grupo aragonés de la Tercera Federación y asume el dato como algo positivo, pero centrado en lo referente a su club: «Muy contento, es una cosa muy buena. Es algo que da ganas para seguir con el objetivo», afirma el futbolista.

Ni siquiera en Primera División le siguen el ritmo los delanteros de élite. Muriqi, con sus 15 goles anotados, o incluso Budimir o Ferrán Torres con 12, se quedan lejos. Pero el Pichichi de la categoría de oro, Kylian Mbappé, y sus 23 dianas tampoco pueden igualar a las del marroquí del Monzón. La referencia ofensiva del conjunto altoaragonés se supera este año incluso a sí mismo en lo que a registros se refiere. Youssef finalizó el pasado curso como el máximo realizador del grupo aragonés con 17 tantos. Sobre las razones que explican este incremento en su efectividad, el jugador apunta a la consolidación. «Es mi segunda temporada en Aragón. Me voy adaptando mejor cada año», comenta.

Sin embargo, lo que de verdad ha sido el detonante definitivo para que el delantero asegure pasar por el «mejor momento» de su carrera, es el entorno. «Monzón es ciudad de deporte, le dan mucha importancia. Hay muchos profesionales que te ayudan en el día a día. Y con confianza todo va mejor», relata el jugador.

Youssef Ouakkati conduce el balón durante un partido del Atlético Monzón. / SERVICIO ESPECIAL

Antes de recalar en la provincia de Huesca, Ouakkati compitió en Cataluña en las filas del Lleida, en un grupo donde la competitividad y el juego son similares en muchos aspectos, aunque él ha encontrado algunas diferencias relevantes. Eso sí, a su juicio, lograr el salto de categoría es «igual de difícil» en ambos territorios. «En Cataluña le dan más importancia a lo táctico. En Aragón, el fútbol es más físico», explica.

En cualquier caso, el delantero subraya que sus logros individuales pasan a un segundo plano cuando el objetivo está en juego. «Veo los números, no voy a mentir, pero el equipo es más importante. Si marco pero no sumamos los tres puntos, no estoy contento. Prefiero que se den las dos cosas, pero el Monzón está por delante», reconoce. Algo similar le ocurre durante los encuentros, donde, alcanzada la cifra actual, ya es imposible no tener presente el registro anotador. No obstante, no es lo que ocupa sus pensamientos en el transcurso de los partidos: «Pienso en estar bien, en meterme en el partido y en ayudar al equipo».

Youssef Ouakkati, durante un partido de la selección aragonesa. / Rubén Losada / RFAF

En este sentido, el foco del club está puesto en mejorar este año lo que ya fue una gran temporada el pasado, y los esfuerzos de la plantilla van en busca de una merecida redención. El Atlético Monzón disputó en junio de 2025 el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Superaron las dos primeras eliminatorias y vencieron a domicilio en el partido de ida de la tercera y última ronda. Pese a ello, en la vuelta, el Porreres mandó el partido a los penaltis en el Isidro Calderón y los montisonenses vieron esfumarse el sueño del ascenso. «Hicimos un buen año, la segunda vuelta sobre todo. Es algo de lo que aprender. Duele, porque ganamos la ida, necesitábamos un empate y tuvimos oportunidades para marcar durante el partido», valora Youssef.

El notable desempeño mostrado por el delantero, que acabó Pichichi del Grupo 17 de la categoría, le puso en el mercado de verano diferentes ofertas sobre la mesa. Aun así, Youssef ya había adquirido un compromiso con la localidad altoaragonesa, con el club y con la población. «Me llamaron varios equipos. Yo vivo aquí, en Monzón. Me gustan el pueblo y la gente. Además, creo que este año podemos cumplir el objetivo, o espero que sí», detalla.

Esa máxima de la que habla Youssef Ouakkati es la misma que lo vio quedarse a las puertas hace 8 meses: el abandono de una Tercera RFEF en la que el Atlético Monzón es ahora tercero. «El objetivo es subir de categoría. Ser primeros y, si no se puede, jugar el playoff». Una meta ambiciosa, pero, sin lugar a dudas, mucho más factible cuando tu delantero es el máximo goleador del fútbol español.