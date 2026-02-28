Un león, un ex del Real Zaragoza y Sidney Sweeney: la noche más 'random' del fútbol en Europa se vivió en Lisboa

El fútbol los viernes tiene muchos críticos y la gran mayoría de los aficionados incluso desconocen cuál es el partido de la jornada que se disputa. Ayer se disputó en el José Alvalade de Lisboa un choque importantísimo en la lucha por el título liguero entre el Sporting CP y el Estoril. Un encuentro que se llevaron con claridad los locales gracias a un doblete de Luis Suárez, ex del Real Zaragoza, que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales por algo que nada o poco tiene que ver con el fútbol.

La presencia de famosos en los estadios de fútbol es algo habitual y más en un entramado deportivo donde cada vez son más los actores o incluso artistas que deciden invertir en un club. Por ejemplo, Snoop Doog sorprendió a todos durante la semana pasada al acudir a un partido entre el Swansea y el Preston de Championship porque es accionista minoritario del club galés.

Otra cara muy conocida se convirtió en la protagonista inesperada del partido en Lisboa. Durante el Sporting CP-Estoril, las cámaras de Sport TV captaron en el palco del estadio José Alvalade a la actriz Sidney Sweeney, una de las estrellas de Hollywood que ha triunfado en todo el mundo en las últimas semanas por su papel en 'La Asistenta'.

Luis Suárez celebra uno de sus goles frente al Estoril / SPORTING CP

El vídeo de la norteamericana en la grada no tardó en hacerse viral en redes sociales robándole todo el protagonismo futbolístico al exzaragocista Luis Suárez, que marcó un doblete y fue nombrado MVP del partido. "A pesar de los dos goles, me voy triste a casa porque perdí muchos balones y creo que el equipo me necesitaba un poco más a la hora de jugar de espaldas a la portería. Los dos tantos me dan confianza para seguir encontrando mi mejor versión", afirmaba el delantero colombiano, que ya lleva 22 goles en Liga, a Sport TV al recibir el premio.

El Sporting CP de Luis Suárez sigue segundo a cuatro puntos del FC Porto, que venció en su partido de este viernes al Arouca en el estádio do Dragão. Los jugadores portistas le dedicaron el triunfo al exzaragocista Borja Sainz, que se perdió el partido por el reciente fallecimiento de su madre.

Pietuszewski dedica su gol a Borja Sainz / FC PORTO

"Bienvenida a Alvalade"

Tras el pitido final, Sidney Sweeney bajó al terreno de juego del José Alvalade, acompañada de los actores Leo Woodall y Matthew Good, donde se divirtió jugando al fútbol con la mascota del Sporting CP, el león Jubas, e incluso se atrevió a tirar un penalti. El propio club le regaló a la actriz de Euphoria una camiseta con su nombre. Tal como confirman varias fuentes, la estrella de Hollywood se encuentra en Portugal grabando algún nuevo proyecto cinematográfico.