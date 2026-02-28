El ‘tiburón’ del Ebro da otro triunfo a su equipo que le permite soñar (2-1)

Partido muy serio del CD Ebro para sumar tres nuevos puntos que le permiten seguir soñando en el grupo 2 de Segunda RFEF, ya que se sitúa a tres puntos del playoff de ascenso. Dos goles de su tiburón particular, Marc Prat, en la primera media hora de juego le bastaron al conjunto arlequinado para celebrar un nuevo triunfo.

Un cuarto de hora le costó al Ebro abrir la lata. Un centro de Espí al corazón del área fue rematado a gol por Prat, que ocho minutos después fue objeto de un penalti que él mismo transformó. Aunque Iván tuvo que intervenir para evitar una situación de peligro del Alfaro, la primera parte fue de claro dominio local.

En la segunda Mateo Lite tuvo que evitar un tanto y Daniel Martínez, Paki, logró un tercer tanto para el Ebro pero fue anulado por fuera de juego. Todo parecía controlado pero el Alfaro recortó distancias en el minuto 92 y disparó al palo en el 95 para darle un susto a la parroquia de La Almozara. No fue más que eso porque el Ebro sumó tres puntos más y ya son 37 los que acumula el conjunto aragonés después de 25 jornadas disputadas.