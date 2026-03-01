El Contazara Zaragoza vuelve a ganar y se acerca a la salvación (26-25)

Segunda victoria consecutiva para el Contazara Zaragoza, de nuevo ante un rival directo, que da algo más que aire al conjunto aragonés. Con los dos puntos sumados frente al BM Soria (26-25) en un abarrotado Siglo XXI, el equipo de Carlos García se afianza fuera de los puestos de descenso y ya saca cuatro puntos al propio conjunto castellano, tercero por la cola en la División de Honor Plata. El Contazara ocupa ahora mismo el puesto de promoción para mantener la categoría, pero con los mismos puntos que el BM Oviedo cuando todavía quedan ocho partidos.

Y eso que no empezó bien el partido para los intereses del Contazara Zaragoza. El BM Soria también era consciente de lo que había en juego y en los primeros diez minutos logró llevar la iniciativa en el marcador, aunque al cuarto de hora los locales ya le habían dado la vuelta. A partir de ahí el dominio del conjunto aragonés se tradujo en un aumento de la distancia en el marcador, que llegó a ser de seis goles en el minuto 35 del encuentro.

Pero los sorianos no habían dicho todavía la última palabra y no solo apretaron el marcador sino que llegaron a empatarlo en los últimos diez minutos del choque. Con 24-24 se llegó a los últimos cuatro minutos pero sendos tantos de Monzón y Plaza dieron aire a los zaragozanos. El BM Soria ya solo pudo poner el 26-25 final sin tiempo para nada más. Fiesta en el Siglo XXI.

La grada del Siglo XXI ha presentado un gran aspecto este domingo. / Laura Trives / EPA

Casi todos los jugadores del Contazara anotaron, destacando Quique Camas, Della Ratta y Alejandro Plaza con cuatro tantos cada uno. Jorge Gómez volvió a ser un valladar en la portería y una de las claves del triunfo del conjunto de Carlos García. Es la primera vez en toda la temporada que el Contazara enlaza dos victorias consecutivas y las ha logrado ante sendos rivales directos, el BM Soria y el Trops Málaga, después de haber caído ante el Oviedo en el partido anterior.

La próxima jornada le toca viajar a Ibiza para medirse el sábado a las 19.30 al Eivissa, quinto clasificado que acumula ahora cuatro triunfos consecutivos.