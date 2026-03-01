El Cuarte gana al colista y el Atlético Monzón golea para acechar a un Calamocha que se deja puntos

El Atlético Monzón ha vencido este domingo por goleada al Utrillas (4-0) con doblete de Youssef Ouakkati en el Isidro Calderón para acechar a un Calamocha que se dejó puntos en casa ante el Épila (0-0) e igualar la victoria del CD Cuarte el sábado ante el colista Zuera (1-0). Finalizada la vigesimocuarta jornada en el grupo aragonés de Tercera Federación, el Cuarte sigue líder con 56 puntos, seguido del Calamocha con 52 y el Monzón con 51.

También sumaron de tres el Belchite en Cariñena, el Illueca ante el Casetas y el Almudévar ante el Andorra. Además del conjunto del Jiloca, terminaron con reparto de puntos el SD Huesca B-La Almunia, el Tamarite-Robres y el Caspe-Binéfar.

La victoria le sirve al Belchite para abandonar el descenso y marca ahora la permanencia con 21 puntos. Las últimas posiciones son para el Casetas y el Utrillas, con 18, y el Zuera, con 11.