Elche y Espanyol empatan y mantienen su racha negativa sin victorias en lo que va de año

El Elche y el Espanyol empataron en el Martínez Valero tras un partido vibrante, polémico y con alternativas que, sin embargo, no les sirvió para romper su mala dinámica de resultados en un 2026 en el que siguen sin conocer la victoria.

El conjunto catalán se adelantó en dos ocasiones con goles de Kike García y Carlos Romero, pero el Elche respondió en ambas y logró salvar un punto gracias a Aguado y Rafa Mir, este último de penalti en el minuto 89.

El encuentro permaneció detenido durante cinco minutos en su tramo final por un incidente racista, que llevó al colegiado a hablar con los jugadores y técnicos de ambos equipos y a lanzar un mensaje por la megafonía del estadio a los aficionados.

Elche y Espanyol, dos equipos en pleno atasco anímico y futbolístico, arrancaron el partido con ritmo en busca de una ventaja temprana con la que disipar sus dudas y multiplicar las del rival.

Tras varias amenazas del Elche, el Espanyol respondió con contundencia. Una asistencia al espacio de Pol Lozano permitió a Kike García ganar la espalda a la defensa y batir al portero.

El Elche reaccionó de inmediato con dos llegadas peligrosas y un disparo de Germán Valera que la defensa del Espanyol sacó bajo palos.

El conjunto de Manolo González no se limitó a proteger su ventaja y apeló a la verticalidad y a las transiciones rápidas para mantener la amenaza sobre el área ilicitana.

El Espanyol logró bloquear por momentos la sala de máquinas del Elche, obligado en algunas fases a renunciar a su clásico juego entre líneas para atacar de forma más directa.

Cuando más atascado estaba el partido para los locales, sin capacidad para generar peligro, un centro al área fue despejado por Pol Lozano contra el cuerpo de Marc Aguado, atento a la jugada, y el balón acabó en la red.

El empate, al filo del descanso, encolerizó al Espanyol, que buscó recuperar la ventaja. Ya en el descuento, Pere Milla, ex del Elche, tuvo la ocasión de anotar el segundo con un remate claro desde el interior del área, pero Dituro lo evitó con una gran intervención.

El Elche comenzó mejor la segunda parte. El equipo de Eder Sarabia, mucho más intenso, acorraló por momentos al Espanyol y tuvo su gran ocasión en un disparo centrado de Mir que despejó Dmitrovic y a cuyo rechace, en boca de gol, no pudo llegar Da Silva.

La respuesta del Espanyol no pudo ser más contundente. Carlos Romero, hasta ese momento desactivado en ataque, protagonizó una gran acción personal que culminó con un disparo que se coló en la portería de Dituro tras golpear en la escuadra.

El gol fue un mazazo para el Elche. Sarabia intentó reactivar a su equipo con la entrada de Josan, Diangana y Álvaro Rodríguez.

El Espanyol, reforzado en el centro del campo con los cambios, apenas sufrió para mantener su ventaja, más allá del susto de un gol anulado a Diangana por fuera de juego.

El equipo catalán tuvo la gran ocasión para sentenciar el partido a diez minutos del final tras un contragolpe que culminó con un remate de Terrats al palo.

El Espanyol tenía el partido bajo control, pero el parón en el juego por un incidente de racismo en las gradas alteró la dinámica, lo que aprovechó el Elche para, en un último esfuerzo, agarrarse al partido.

Noticias relacionadas

Un penalti por manos de Romero, señalado tras revisión del VAR, permitió al conjunto local empatar por medio de Rafa Mir. El gol dio alas al conjunto ilicitano ante un Espanyol que tuvo que sufrir en el descuento, sobre todo tras la expulsión de Pickel, para amarrar un punto.