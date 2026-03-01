Empates del Utebo-Ejea y del Barbastro-Girona B con polémica en las áreas

El derbi aragonés de la vigesimoquinta jornada en Segunda Federación se ha saldado con reparto de puntos entre el Utebo FC y la SD Ejea (2-2), aunque no ha estado exento de polémica. El Ejea ha llegado a Sana Ana dispuesto a abandonar la zona de descenso y ha comenzado imponiéndose con un gol en el minuto 18. Ya avanzada la segunda mitad, los ejeanos han aumentado la ventaja con el segundo en el 78. Sin embargo, siete minutos después, el conjunto local se ha metido en el partido con y ha estado apretando hasta el final con el objetivo de puntuar en casa y mantener su posición privilegiada en la tabla.

La polémica ha llegado en el tiempo de descuento, cuando, en el 95, el árbitro ha señalado un penalti sobre el jugador del Utebo Iñaki Alberca en una acción en la que no se aprecia contacto entre el defensor y el atacante. Diego Suárez lo ha transformado para darle a los locales un punto que los mantiene en la zona alta de la clasificación, cuartos, con los mismos puntos que el Alavés B, tercero y próximo rival que recibirá al Utebo, y a uno del Tudelano, que es segundo. La SD Ejea, por su parte, se queda en posiciones de descenso, a dos puntos del Náxara, el rival al que recibirá la próxima jornada y equipo que marca la salvación.

FICHA TÉCNICA UTEBO: Chanza (Puyod, m.81), Sanchís, Jorge Adán, Mendinueta (Cocián, m.76), Azurmendi, Diego Suárez, Meseguer, Beitia, Alberca, Sesé (Rivera, m.26) y Álex Aguado. EJEA: Germán, Mario, Prince, Royo, Aimar, Álvarez (Vázquez, m.81), Iglesias (Fabio, m.70), Ciriano (Javi Díez, m.81), Turmo, Pablo Agustín (Maiga, m.70) y Giovanni (Dabo, m.88). GOLES: 0-1 (m.18), Giovanni; 0-2 (m.78), Giovanni; 1-2 (m.85), Alberca; 2-2 (m.95, pen.), Suárez. ÁRBITRO: Vega Portilla. Amonestó a Beitia y Alberca, del Utebo, y a Iglesias, Fabio, Mario y Royo, del Ejea.

Tampoco el encuentro de la UD Barbastro en el Grupo 3 de Segunda RFEF ha esquivado la polémica tras, por segunda semana consecutiva, no haber visto señalado un penalti a favor en los minutos finales. El encuentro en casa ante el Girona B, que ha terminado también con empate (1-1), se antojaba como un duelo clave para los altoaragoneses, que llevan 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria y continúan en una lucha cada vez más complicada abandonar un descenso en el que dormirán una semana más, a siete puntos de la salvación que marca el Ibiza Islas Pitiusas y que también será el equipo al que visiten los aragoneses el domingo que viene.

El conjunto rojiblanco se ha puesto por delante con un tempranero gol de Toni Gabarre en el minuto 4. No obstante, la ventaja en el marcador le ha durado poco a los locales, que han encajado el empate del conjunto catalán en el 11 de partido. La igualdad ha sido clara ante ambos combinados hasta que, pasado el minuto 70, el Barbastro ha pedido un penalti sobre su delantero, Kun, por un derribo del portero del Girona dentro del área. El equipo arbitral no lo ha señalado y, en el 77, se anulaba por fuera de juego un gol del Babastro, dejándolo ya sin opciones de sumar de tres en el Municipal de los Deportes, donde lo hace desde el 11 de octubre del año pasado.

FICHA TÉCNICA BARBASTRO: Cebollada, Cardiel (Bautista, m.83), Alarcón, Mingotes, Eder (Kun, 64), Sito, Nana, Isaac (Acín, m.83), Caro (Ibra, m.64), Aarón (Rodrigo, m.56) y Gabarre. GIRONA B: Andreev, Ferrán, Biel, Trigueros (Comas, m.88), Raúl, Garrido (Arango, m.67), Papa, Javi González (Shin, m.67), Mario (Badia, m.46), Arnau y Sarasa (Calderó, m.67). GOLES: 1-0 (m.04), Gabarre; 1-1, (m.11), Javi González. ÁRBITRO: Montes García-Navas. Amonestó a Sito, Eder, Alarcón, Gabarre y Acín, del Barbastro, y a Papa, Badia y Biel, del Girona.

El Aragón empata con uno menos

El Deportivo Aragón se ha vuelto a casa con un punto tras empatar en campo del Amorebieta (0-0), aunque no le ha servido para abandonar la última posición. Los de Emilio Larraz han jugado con un futbolista menos durante toda la segunda parte después de que David García viera la segunda amarilla en el 44. Aun así, el filial del Real Zaragoza sigue siendo colista, aunque empatado a 17 puntos con el Alfaro. El próximo fin de semana, el conjunto blanquillo recibirá al Basconia.

FICHA TÉCNICA AMOREBIETA: Zango, Intxausti (Ceballos, m.45), Odei, Entrecanales, Elías (Hernaiz, m.89), Reka (Hodei, m.67), Tienza, Arratibel, Arzalluz (Torrico, m.67), Zorrilla (Asier Sánchez, m.84) y Etxaniz. DEPORTIVO ARAGÓN: Calavia, David García, Reda, Eloy, Enzo, Vadillo (Aimar, m.59), Linares, Iker García, Monzón (González, m.87), Pinilla (Palacio, m.59) y Goñi (Yoha, m.79). ÁRBITRO: Ruiz Martín. Expulsó a David García, por parte del Deportivo Aragón. Amonestó a Arratibel, del Armorebieta, y a Monzón, Aimar, Enzo y Calavia, del Aragón.