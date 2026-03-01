Nil Cardona y Ares Torres se coronan en Panticosa

Intrépido fin de semana de competición en el que se han resuelto los ganadores de los campeonatos de España de Esquí de Montaña modalidad Vertical e Individual y el Campeonato de Aragón de Esquí de Montaña en la modalidad individual. La XLIII Travesía CMP vuelve a reunir a todo su equipo organizador en el Valle de Tena para la alta competición en Esquí de Montaña.

El sábado amaneció el día nublado, con bajas temperaturas, amenaza de lluvia y algo de nieve. La estación de esquí Aramón Panticosa acogió el recorrido de la carrera modalidad Vertical para el campeonato de España.

Casi 100 dorsales entre seniors masculino y femenino y categoría U20 salieron desde la cota baja de la estación para superar los 700 metros que les separaba de la meta situada en la zona de Petrosos. Las categorías inferiores subieron 400 metros de desnivel hasta la meta. Los ganadores absolutos del campeonato de España modalidad vertical han sido Jordi Alis masculino y Ares Torres femenino.

El domingo 1 de marzo ha tenido lugar la carrera individual. Las condiciones del manto nivoso de Balneario de Panticosa obligaron a la organización a cambiar la ubicación de la tradicional carrera de esquí, y pudo desarrollar dentro de la estación de esquí Aramón Panticosa un trazado digno de una carrera en alta montaña y alto nivel. Las bajas temperaturas de la noche dejaron las pistas de la estación de esquí con una nieve muy dura, que provocó algún que otro rasguño en algún corredor. Más de 150 atletas cruzaron la línea de salida establecida en la cota media de la estación. Lo más top del esquí de montaña nacional se concentró en la XLIII Travesía CMP Y tuvieron que superar los 1500 metros de desnivel hasta llegar a la meta, ubicada en el centro de la estación.

Los corredores coincidieron en valorar el circuito como muy técnico, muy bien trabajado y muy emocionante, lo que la XLIII Travesía CMP ha vuelto a dejar el pabellón muy alto a nivel organizativo con prioridad en la seguridad.

Ganadores del Campeonato de Aragón modalidad INDIVIDUAL:

MASCULINO

1.-Dani Izquierdo

FEMENINO:

1.- Lucía Sevillano

GANADORES Absolutos CAMPEONATO DE ESPAÑA modalidad INDIVIDUAL:

Masculino: Nill Cardona (Fed. Catalana)

Femenino: Ares Torres (Fed. Catalana)

Ganadores Absolutos COPA DE ESPAÑA FEDME

1.- Dani Izquierdo (Fed. Aragonesa)

2.- Ares Torres (Fed. Catalana)