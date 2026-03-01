Primera RFEF
El Tarazona pierde en Ibiza y se queda cerca del descenso (0-1)
El Teruel empata sin goles en su visita al Algeciras en un duelo directo por el acceso a la zona noble
La SD Tarazona ha perdido este domingo por la mínima en Ibiza en un duelo directo en la zona media debido a la situación clasificatoria de ambos equipos. Tras el tanto de los locales en el 63 de partido, los turiasonenses buscaron el empate y lo vieron momentáneamente pasados siete minutos del tiempo reglamentario, aunque el gol fue anulado y regresan a casa de vacío.
Con la derrota, los de Juanma Barrero se quedan en la cuerda floja en el Grupo 2 de Primera Federación y tan solo una victoria por encima de las posiciones de descenso. El conjunto aragonés ha ganado un partido de los últimos seis disputados y se prepara para recibir el próximo fin de semana al Cartagena, equipo de playoff.
FICHA TÉCNICA
IBIZA: Ramón Juan; Unai Medina, Manu Pedrero, Nacho Gonález, Arnau Sola; FranCastillo (Javi Slava, m.60), T. Valls, D. García; Izan Yurrieta, Bebé (Max Svensson, m.62), Davo (Georges Nsukula, m.62).
TARAZONA: A. Amigo; Julían Delmás, Marc Trilles, Chechu, Carlos Nieto (Bakary Traoré, m.75); Andrés Borge (D. Cubillas, m.87), Busi, Óscar Carrasco, A. Vaquero (David Soto, m.87); Agüero, S. Armero (Álvaro Jiménez, m.61).
GOL: 0-1 (m.63), Fran Castillo.
ÁRBITRO: Rubén Ruipérez Marín. Expulsó a Trilles, por parte de la SD Tarazona, por segunda amarilla. Amonestó a Izan Yurrieta y Fran Castillo, del Ibiza, y a Vaquero y Chechu, del Tarazona.
El Teruel sigue arriba
El CD Teruel ha empatado en Algeciras (0-0) en un encuentro sin goles que podía decidir su acceso al playoff. Los de Vicente Parras se quedan a solo un punto de los puestos de promoción a Segunda División, sextos a la espera de que se enfrenten en esta vigesimosexta jornada en Primera RFEF el Real Murcia y el que será el rival de los turolenses el próximo domingo, el Villarreal B.
FICHA TÉCNICA
ALGECIRAS: Iván Moreno; Paris Adot (José Carlos, m.67), Aleix Coch, Víctor Ruiz, Tomás Sánchez; Iván Turrillo (Manín, m.62), Jony álamo, Dani Garrido (Javier Áviles, m.62); Juanma García, Ó. Castro, I. Obeng (Rastrojo, m.85).
TERUEL: Rubén Gálvez; Joseda, Nico Van Rijn, Á. Rodríguez, N. Nicholas, Fonda (Goyo Medina, m.63); Teddy (Á. Merencio, m.63), Relu, Hugo Redón, Álex Blesa (Lolo Plá, m.82); IvánRamos (SergioMoreno, m.46).
ÁRBITRO: Juan Francisco Roca Robles. Amonestó a Tomás Sánchez, del Algeciras, y a Iván Ramos, Sergio Moreno y Goyo Medina, del CD Teruel.
