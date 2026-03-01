El Tarazona pierde en Ibiza y se queda cerca del descenso (0-1)

La SD Tarazona ha perdido este domingo por la mínima en Ibiza en un duelo directo en la zona media debido a la situación clasificatoria de ambos equipos. Tras el tanto de los locales en el 63 de partido, los turiasonenses buscaron el empate y lo vieron momentáneamente pasados siete minutos del tiempo reglamentario, aunque el gol fue anulado y regresan a casa de vacío.

Amigo, portero del Tarazona, atrapa un balón en el partido ante el Ibiza. / SD Tarazona

Con la derrota, los de Juanma Barrero se quedan en la cuerda floja en el Grupo 2 de Primera Federación y tan solo una victoria por encima de las posiciones de descenso. El conjunto aragonés ha ganado un partido de los últimos seis disputados y se prepara para recibir el próximo fin de semana al Cartagena, equipo de playoff.

Noticias relacionadas

FICHA TÉCNICA IBIZA: Ramón Juan; Unai Medina, Manu Pedrero, Nacho Gonález, Arnau Sola; FranCastillo (Javi Slava, m.60), T. Valls, D. García; Izan Yurrieta, Bebé (Max Svensson, m.62), Davo (Georges Nsukula, m.62). TARAZONA: A. Amigo; Julían Delmás, Marc Trilles, Chechu, Carlos Nieto (Bakary Traoré, m.75); Andrés Borge (D. Cubillas, m.87), Busi, Óscar Carrasco, A. Vaquero (David Soto, m.87); Agüero, S. Armero (Álvaro Jiménez, m.61). GOL: 0-1 (m.63), Fran Castillo. ÁRBITRO: Rubén Ruipérez Marín. Expulsó a Trilles, por parte de la SD Tarazona, por segunda amarilla. Amonestó a Izan Yurrieta y Fran Castillo, del Ibiza, y a Vaquero y Chechu, del Tarazona.

El Teruel sigue arriba

El CD Teruel ha empatado en Algeciras (0-0) en un encuentro sin goles que podía decidir su acceso al playoff. Los de Vicente Parras se quedan a solo un punto de los puestos de promoción a Segunda División, sextos a la espera de que se enfrenten en esta vigesimosexta jornada en Primera RFEF el Real Murcia y el que será el rival de los turolenses el próximo domingo, el Villarreal B.