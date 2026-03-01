Triple oro nacional para el club de atletismo de Zaragoza Alcampo-Scorpio71 en Valencia y Durango

Valencia ha acogido este fin de semana el Campeonato de España Absoluto Short Track, una cita clave en el calendario de atletismo que ha dejado grandes resultados para el Alcampo-Scorpio71. La expedición amarilla regresa con una cosecha de buenos resultados liderada por el oro de María González, quien se ha proclamado campeona de España en triple salto con un salto de 13.36 metros.

En las pruebas de pista, el club ha sumado varios puestos de finalista. En los 200 metros lisos, Ivana Peralta ha cruzado la meta en quinta posición con un tiempo de 24.21, mientras que en el medio fondo, Rubén Egea ha firmado un brillante quinto puesto nacional en los 1.500 metros (3:47.23). Por su parte, Isabel Linares ha finalizado décima de España en la exigente prueba de los 3.000 metros tras parar el crono en 9:25.30.

Los saltadores de pértiga también han tenido un papel protagonista en el nacional. Meritxell Benito ha logrado la quinta plaza con un salto de 3.80 metros, mientras que en la categoría masculina, Fabio Marco y Pablo Nicolás Serrano han compartido la séptima posición de España al superar ambos el listón sobre los 5.20 metros.

Dos oros más en el Campeonato de España

La buena racha del club se ha extendido hasta el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno Máster celebrado en Durango. Allí, Inés Venero se ha proclamado campeona de España F35 con un lanzamiento de 41.64 metros, estableciendo además un nuevo récord de los campeonatos en su categoría. Junto a ella, Vanesa Gil también se ha colgado el oro en la prueba de martillo pesado F40 con una marca de 11.66 metros, redondeando un fin de semana de éxitos para el equipo aragonés.