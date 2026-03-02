Bloque y velocidad: así será la World Climbing Series 2026 en Alcobendas

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se celebrará del 28 al 31 de mayo en Alcobendas, con la presencia de unos 300 atletas en las categorías absoluta femenina y masculina. La cita reunirá a algunos de los mejores escaladores del panorama internacional, incluidos medallistas en los últimos Juegos Olímpicos de París, así como a varios de los actuales campeones del equipo nacional, en una segunda edición que llega con fuerza tras el éxito de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid del verano pasado.

La competición, organizada por World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas, contará con dos disciplinas para la alta competición: bloque y velocidad. Un doble reto que serán el eje de una propuesta deportiva diseñada para impulsar la visibilidad de la escalada y consolidar su crecimiento en España, donde ya existen más de 370 rocódromos y cerca de 300.000 federados en montaña y escalada, convirtiéndose en la cuarta federación a nivel nacional en número de licencias.

La nueva denominación World Climbing Series refuerza la dimensión internacional del circuito y sitúa a la Comunidad de Madrid y a Alcobendas dentro del calendario global de la escalada de élite. No se trata únicamente de una prueba más, sino de una parada estratégica dentro de un circuito que recorre distintos países y que reúne a los mejores especialistas del mundo en cada disciplina. La continuidad del evento en la región consolida así su presencia en el mapa internacional tras el impulso logrado en 2025.

Bloque y velocidad como ejes de la competición

España estará representada en bloque por nombres como Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mientras que en velocidad competirán, entre otros, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez y Miguel Gómez.

A nivel internacional, el evento contará con la participación de atletas como Oriane Bertone, Sorato Anraku, Annie Sanders o Mejdi Schalck en la disciplina de bloque. En velocidad, el cartel incluye a referentes como Jianguo Long, Samuel Watson o Yafei Zhou, que competirán en un formato que combina explosividad, precisión y lectura técnica sobre un muro homologado.

La inclusión de ambas disciplinas responde al objetivo de impulsar la escalada en todas sus vertientes competitivas y acercarla a un público cada vez más amplio, especialmente a las nuevas generaciones. El crecimiento de la escalada en España durante los últimos años explica en buena medida esta apuesta. El oro olímpico en Tokio 2020 y la destacada presencia española en París 2024 han actuado como catalizadores de un fenómeno que se refleja tanto en el aumento de licencias como en la proliferación de instalaciones específicas en todo el país. Cada vez son más los jóvenes que encuentran en el rocódromo un espacio de entrenamiento, ocio y comunidad, convirtiendo esta práctica en uno de los deportes con mayor proyección.

Escalada y experiencias para los aficionados

Más allá de la competición, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 aspira a convertirse en un espacio de encuentro para aficionados, familias y público general. La previsión es superar los 40.000 asistentes en un entorno que reunirá deporte de élite y actividades paralelas en un mismo recinto.

El village del evento incluirá una zona con food trucks y propuestas gastronómicas, además de brand corners y distintas experiencias para los asistentes. Durante los cuatro días, la música y las activaciones convivirán con la competición deportiva, generando un ambiente abierto que refuerza el objetivo festivo del encuentro.

Alcobendas como sede internacional

El apoyo continuado de la ciudad a iniciativas deportivas de primer nivel ha sido determinante para su consolidación como sede de competiciones internacionales y en la difusión del deporte, y la escalada en concreto, entre la ciudadanía.

La elección de Alcobendas refuerza su perfil como ciudad vinculada al deporte y a la organización de grandes eventos. El evento tendrá lugar en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero, con acceso desde la Av. Fernando Alonso, un espacio que permitirá acoger la competición y las actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público.

Con esta segunda edición, la Comunidad de Madrid da un paso más en su objetivo de consolidarse como referente europeo en el impulso de eventos deportivos de alto nivel. La combinación de élite internacional, talento nacional y un formato abierto al público sitúa a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 como una de las grandes citas del calendario deportivo del año.