El exentrenador del Real Zaragoza Carcedo gana en su debut aplazado por la amenaza de ataques de drones ucranianos

El técnico español Juan Carlos Carcedo, exentrenador del Real Zaragoza en la temporada 2022-2023, ha debutado este lunes con victoria al frente del Spartak Moscú, que derrotó al Sochi (2-3) en un partido aplazado del domingo al lunes por la amenaza de ataques de drones ucranianos.

En el primer partido tras la pausa invernal, los moscovitas no lo tuvieron fácil para ganar en el estadio Fisht, a orillas del mar Negro. El argentino Barco abrió el marcador desde el punto de penalti a los 22 minutos, pero Soldatenkov empató por los locales en el 61.

La alegría le duró poco al Sochi, ya que el brasileño Marquinhos anotó en el minuto 79 a pase del costarricense Manfred Ugalde y el argentino Pablo Solari certificó la victoria visitante en el 90, aunque Ilin recortó distancias en el descuento desde el punto de penalti.

Carcedo dirige al Real Zaragoza ante el Oviedo en La Romareda. / Jaime Galindo

Con este resultado, el Spartak suma 32 puntos, pero se mantiene en la sexta posición, a tres puntos del equipo revelación de la temporada, el Báltika. Precisamente, el equipo moscovita sólo ha hecho un fichaje de renombre durante el mercado de invierno, el centrocampista del Báltika, Vladislav Sáus.

Carcedo, que ya había trabajado como ayudante de Unai Emery en el Spartak en 2012, llegó en enero al equipo ruso desde el Pafos chipriota, con el que ganó la Liga. Debido a la continuación de la guerra en Ucrania, no se espera que los clubes rusos puedan disputar competiciones europeas la próxima temporada.