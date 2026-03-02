Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exentrenador del Real Zaragoza Carcedo gana en su debut aplazado por la amenaza de ataques de drones ucranianos

El técnico del Spartak de Moscú derrota al Sochi en un partido traspasado del domingo al lunes por peligro de drones

El entrenador Juan Carlos Carcedo, durante un partido.

El entrenador Juan Carlos Carcedo, durante un partido. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El técnico español Juan Carlos Carcedo, exentrenador del Real Zaragoza en la temporada 2022-2023, ha debutado este lunes con victoria al frente del Spartak Moscú, que derrotó al Sochi (2-3) en un partido aplazado del domingo al lunes por la amenaza de ataques de drones ucranianos.

En el primer partido tras la pausa invernal, los moscovitas no lo tuvieron fácil para ganar en el estadio Fisht, a orillas del mar Negro. El argentino Barco abrió el marcador desde el punto de penalti a los 22 minutos, pero Soldatenkov empató por los locales en el 61.

La alegría le duró poco al Sochi, ya que el brasileño Marquinhos anotó en el minuto 79 a pase del costarricense Manfred Ugalde y el argentino Pablo Solari certificó la victoria visitante en el 90, aunque Ilin recortó distancias en el descuento desde el punto de penalti.

PARTIDO DE LIGA DE SEGUNDA DIVISION EN EL ESTADIO DE LA ROMAREDA, REAL ZARAGOZA - REAL OVIEDO. CARCEDO. FUTBOL. 2. ZARAGOZA. REAL OVIEDO

Carcedo dirige al Real Zaragoza ante el Oviedo en La Romareda. / Jaime Galindo

Con este resultado, el Spartak suma 32 puntos, pero se mantiene en la sexta posición, a tres puntos del equipo revelación de la temporada, el Báltika. Precisamente, el equipo moscovita sólo ha hecho un fichaje de renombre durante el mercado de invierno, el centrocampista del Báltika, Vladislav Sáus.

Carcedo, que ya había trabajado como ayudante de Unai Emery en el Spartak en 2012, llegó en enero al equipo ruso desde el Pafos chipriota, con el que ganó la Liga. Debido a la continuación de la guerra en Ucrania, no se espera que los clubes rusos puedan disputar competiciones europeas la próxima temporada.

RUEDA DE PRENSA DE CARCEDO. ENTRENADOR DEL REAL ZARAGOZA. ROMAREDA

Rueda de prensa de Carcedo en su presentación con el Real Zaragoza en La Romareda. / ÁNGEL DE CASTRO

