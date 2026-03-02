Noelia Bernad y Juan José Cantero revalidan su título en el II Campeonato de Aragón de Marcha Nórdica

Juan José Cantero Génova y Noelia Bernad Hernández, ambos del club Escuela de Nordic Walking Más que Pasos, han sido los ganadores del II Campeonato de Aragón de Marcha Nórdica, renovando el triunfo conseguido el año pasado, en la primera edición del título. Los dos han sido los deportistas aragoneses mejor clasificados en el II Trofeo de Marcha Nórdica Ciudad de Utebo, que ha reunido este domingo a más de 210 participantes de 14 comunidades autónomas incluyendo a losmejores nombres del panorama nacional, ya que ha sido también la primera prueba puntuable para la Copa de España 2026.

Los ganadores de la Copa del pasado año, Pedro Romero Delgado, del Club de Montaña Malaku de Azagra, e Izaskun Bengoa Pérez, del Maratón Crevillent, también han repetido como ganadores absolutos en este II Trofeo Ciudad de Utebo, que ha sido la primera competición de marcha nórdica celebrada en Aragón valedera para un título nacional.

El club Más que Pasos, organizador de la prueba, junto con el Ayuntamiento de Utebo, la Federación Aragonesa de Montañismo, la FEDME y el Gobierno de Aragón, ha destacado el éxito de participación y alto nivel, que muestran la consolidación de la disciplina de la marcha nórdica en España y Aragón. La jornada ha ofrecido también una prueba Open, abierta a los no federados; así, en total, han competido en Utebo más de 250 marchadores y marchadoras.

Los ganadores absolutos y los campeones de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

La competición ha tenido lugar en el parque Los Prados de Utebo, donde se preparó un circuito de 2,9 km de especial atractivo, variado en terreno y con un trazado en constante zig-zag muy vistoso para el espectador y muy entretenido para los marchadores, dado que permitía controlar en todo momento las posiciones de los contrincantes. Los participantes en la categoría absoluta, mayores de 16 años, han dado cuatro vueltas, para completar 11,6 km; los marchadores en las categorías infantil (12-13 años) y cadete (14-15 años), han dado dos vueltas, como también los inscritos en la prueba open.

Los ganadores aragoneses y nacionales

El podio del Campeonato de Aragón masculino se formó con Juan José Cantero Génova, del club Más que Pasos; Miguel Pérez Mas, del mismo club y Vicente Ferreira González, del Club Montaña Pirineos. Las medallas femeninas fueron para Noelia Bernad Hernández, del club Más que Pasos; Lourdes Arbués Miral, de Pirineos, y Reyes Isiegas García, también de Más que Pasos.

En las subcategorías de veteranos, los primeros puestos fueron para Noelia Bernad y David Gracia, en veteranos A: Juan José Cantero y Lourdes Arbués, en veteranos B; y Margarita Boal y Vicente Ferreira, en veteranos C. En la prueba escolar para la categoría benjamín, de 2 km, ganó Elisa Naya.

Por su parte, los ganadores absolutos del II Trofeo de Marcha Nórdica Ciudad de Utebo han sido Pedro Romero Delgado, del club Malaku; Ramón Álvarez Borrás, del Atletismo Maratón Crevillent y Ramontxo Arandía Goldaracena, del mismo club, entre los varones. En la competición femenina, las vencedoras han sido Izaskun Bengoa Pérez, de Maratón Crevillent; Verónica Jerez Mira, de Sacavera Nordic y Trail, y Yolanda Martín Palacios, de Nordic Walking Essential.

Los oros en la competición infantil han sido para María Ochando y Ximo Talens; y en la categoría cadete para Adriana Fons y Rubén Iglesias. En las subcategorías entre los sénior los primeros puestos han correspondido a Inés Vázquez y Joan Talens, en júnior; Miriam Reyes y Andrés Cumbreras, en promesas; Tamara Ferrando y Ramón Álvarez, en veteranos A; Izaskun Bengoa y Óscar Rueda, en veteranos B; Arantxa Astigarraga y Vicente Ferreira, en veteranos C; y Visitación Madina y Jesús Álvarez, en veteranos D.

Todos los ganadores son así los primeros líderes de la Copa de España de este año, que se decidirá por un total de cuatro pruebas. Además se celebrarán los campeonatos individual, de clubes y por selecciones.