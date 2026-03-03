Diego Rico, ex del Real Zaragoza, carga contra Rudiger tras el rodillazo en la cara: "Ningún compañero de profesión va con esa maldad"

La histórica victoria del Getafe en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid con un gol de Martín Satriano sigue dando que hablar. Un partido, del que salió beneficiado un FC Barcelona líder y a cuatro puntos de los blancos, con claro protagonismo para dos ex del Real Zaragoza como Adrián Liso y Diego Rico. El delantero del Burgo de Ebro fue expulsado en el último minuto por doble amarilla por perder tiempo tras desplazar el balón pensando que el colegiado había pitado ya el final del partido.

El Getafe, que tuvo bajo palos a un David Soria espectacular, también pidió la expulsión de Rudiger tras una disputa con el lateral burgalés, que recibió un rodillazo en la cara. Diego Rico mostró su enfado con el central alemán y con el VAR en los micrófonos de Cope tras el final del partido.

"Si fuera al revés, me habrían caído igual diez partidos y no hubiese jugado más en toda la temporada. No sé para que está el VAR, yo creo que está para estas situaciones como las agresiones. Se sabe de sobra que va a darme aposta porque en la jugada anterior tenemos un rifirrafe en el que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas. En la jugada siguiente me llega el balón e incluso quita del medio a su compañero para reventarme la cara. Si me pilla mal, me puede haber dejado ahí", criticó con dureza el ex lateral del Real Zaragoza sobre la peligrosa acción de Rudiger, que se ha hecho viral en todo el mundo.

"Lo ha visto todo el mundo"

"No es que yo crea o no, lo ha visto todo el mundo. Ningún compañero de profesión va con esa maldad a un jugador que está en el suelo boca arriba y le hinca la rodilla de esa forma, con esa agresividad cuando ni siquiera estaba el balón en esa zona", indicó Diego Rico que no entendió como no llamaron desde la sala VOR al colegiado Muñiz Ruiz. Cabe recordar que los madridistas acabaron con diez por la expulsión de Mastantuono en el descuento por protestar.

Tras ganar al Real Madrid en su estadio por segunda vez en su historia, el conjunto dirigido por Pepe Bordalás logra mantener la buena dinámica y suma 9 puntos de los últimos 12 posibles asentándose en mitad de la clasificación con ya ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso. El partido entre el Getafe y el Real Madrid también dejó la mala noticia de la lesión de Rodrygo Goes, que se ha roto el ligamento cruzado y se pierde lo que resta de temporada incliyendo el Mundial.