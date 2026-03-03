Florentino, condenado por dos entrenadores que no quería y 200 millones en fichajes de jugadores que no le convencían

Cuando nada se espera, nada te puede decepcionar. Y Florentino Pérez nunca tuvo fe ni en Xabi Alonso ni en Álvaro Arbeloa. Así que lo paradójico de lo que le ocurre al Real Madrid es que el presidente ve cómo el barco se hunde tras entregar el timón a dos técnicos en los que no creía.

El tolosarra llegó porque Jurgen Klopp le dijo que no a Anas Laghrari antes del pasado verano. Y Pérez aceptó a regañadientes la insistencia de José Ángel Sánchez y del resto de su entorno para dar el visto bueno a Xabi. Por eso no extraña que cuando el vasco perdió el mando del vestuario Florentino les reprochase a quienes le recomendaron su fichaje, "ya os lo dije. Este era el entrenador que iba a modernizar el Real Madrid". Quiso echarlo tras el fiasco ante el Celta en el Bernabéu, pero no había una alternativa fiable porque Arbeloa no le convencía. Pero cuando Xabi se negó a incorporar a Antonio Pintus en la parcela física, no le quedó otra que despedirlo y apostar por Arbeloa a regañadientes. Mucho le apretaron cuando Ancelotti estaba ya amortizado para que Arbeloa fuese el elegido. Pero para Florentino el Castilla ya era un regalo para el salmantino. Y la realidad está dando la razón al presidente.

Números impropios del Real Madrid

Después de la derrota ante el Getafe son 40 partidos esta temporada de los blancos en los que han encajado nueve derrotas y tres empates (los tres con Xabi). Hacía siete temporadas que el Real Madrid no perdía dos encuentros consecutivos de Liga. Alonso encajó cinco derrotas en 28 partidos (Atlético, Liverpool, Celta, City y Barça). Es decir, un 18% de sus partidos terminó en derrota. Con Arbeloa el Madrid ha encajado cuatro derrotas (Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe) en 12 partidos. Lo que equivale al (33%), o lo que es lo mismo, pierde uno de cada tres encuentros.

Arbeloa está amortizado. Su rueda de prensa tras la derrota con el Getafe fue kafkiana. Pura resignación. El técnico aplaudió el esfuerzo de los suyos en una actitud complaciente con un vestuario al que entró de rodillas desde el primer día. Entregado a unos futbolistas que no han mostrado intensidad ni compromiso, más allá de mirar por ellos mismos. "Si hay un responsable de la derrota soy yo y lo asumo, solo queda trabajar para mejorar", advirtió Arbeloa, que antes apuntó que "hemos tenido ocasiones más claras que las que ha tenido el Getafe. Podemos hacer las cosas mejor, es obvio, pero lo hemos intentado y hemos tenido ocasiones claras. No puedo echar en cara nada a mis jugadores". El técnico ha ganado más amigos que galones en el vestuario al que llegó hace doce partidos. Ya ha perdido en todas las competiciones (Copa, Champions y Liga).

Recelo sobre los fichajes

Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras y Mastantuono han costado 200 millones de euros y ninguno ha demostrado a día de hoy que sean jugadores con categoría contrastada para jugar en el Real Madrid. Quitando el inglés, que llegó con la política de fichar jugadores libres, los otros tres son apuestas de quienes rodean a Florentino, como José Ángel Sánchez, Juni Calafat y un Xabi Alonso que pidió un centrocampista de jerarquía. "O es Rodri o no gastaremos un euro más", advirtió el presidente. Y este no era el verano para que saliera el Balón de Oro español del Manchester City.

Arbeloa se aferra a lo que queda, pero el equipo no juega a nada y la afición no cree en él. "Nos quedan 36 puntos y el objetivo es sumar los 36 puntos. Después de una derrota como la de hoy la cosa se ve muy negra, pero aquí nadie tira nada", apuntó el técnico madridista. Pero el presidente atraviesa por su momento más complicado con todo el estadio vuelto al palco entonando el "¡Florentino, dimisión!". Una situación preocupante para el dirigente blanco, que ahora tiene al equipo a la deriva, jugando notablemente peor que el de Xabi en su arranque, y camino de enlazar la segunda temporada consecutiva sin un solo título.

Ancelotti lo dejó claro en una conversación reciente con Jorge Valdano desde Brasil: "Cuando pierdes piezas importantes en un vestuario, te cuesta siempre tiempo reemplazarlas y no siempre lo puedes lograr. En 2021 había un grupo de veteranos como Kroos, Modric, Casemiro, Ramos, Cristiano, Benzema y otro de jóvenes como Vinícius, Rodrygo, Valverde y Camavinga. Los veteranos veían en los jóvenes una oportunidad para volver a ganar. Se creó un espíritu en el vestuario y la clave fue la falta de ego de los veteranos y la paciencia de los jóvenes". Hoy no hay ni falta de ego de los pesos pesados ni paciencia de los más jóvenes.

Mbappé se marcha con Francia a EEUU

Entre los últimos estaba Endrick, al que Xabi se quitó de encima mandándolo a Francia. Desde allí llegó Kylian Mbappé, que llegó para ganar todo, especialmente una Champions que se le resiste, parece que seguirá sin ganarla. Además, el de Bondy se ha plantado ante los servicios médicos del club y se ha marchado a Francia a ver a doctores de su confianza. No está claro que juegue en la eliminatoria de Champions ante el City y se irá en el parón de marzo con Francia a Estados Unidos porque tiene compromisos publicitarios y quiere ir con el grupo.

Hasta Mastantuono, "el jugador que ha heredado el 10 de Messi en la selección argentina", es una caricatura del futbolista que se esperaba. Ante el Getafe fue expulsado en el descuento después de perder los nervios y dirigirse a Muñiz Ruiz varias veces advirtiendo al árbitro: "Es una puta vergüenza". Comportamiento que había ya cometido Rodrygo en Lisboa ante el Benfica. Los jugadores pierden los nervios, Arbeloa pierde el oremus y Florentino ha perdido el timón de este Real Madrid que va directo hacia el iceberg.