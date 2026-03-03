Las mejores canteras del fútbol se dan cita en la Jamón Cup con Andrada, portero del Real Zaragoza, como padrino

La 10.ª Jamón Cup ya está en marcha con su presentación oficial este martes. El torneo se disputará durante los días 5, 6 y 7 de junio en la localidad turolense de Calamocha. Los equipo participanes confirmados son: FC Barcelona, actual campeón del torneo, Real Zaragoza, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, Valencia C.F, Villarreal C.F, Celta de Vigo, Osasuna, Levante, Deportivo de la Coruña, Castellón.

Esta 10.ª edición trae consigo un padrino de excepción: Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, que calificó a la Jamón Cup como “un torneo capaz de aunar los valores fundamentales que debe de tener cualquier deportista: la grandeza de los equipos que lo juegan y la humildad de no dejar de ser nunca quienes somos. Y más cuando encima se lo transmitimos a nuestros niños”.

Las estrellas del futuro ya son presente

Una década de Jamón Cup da para mucho, y es que si algo la ha caracterizado siempre ha sido que los mejores clubes españoles han estado desde su fundación. En esta nueva edición, Real Madrid, Betis, Atlético de Madrid o el actual campeón, el FC Barcelona serán los grandes favoritos. Allá por el año 2015, Gavi, actual jugador del Barcelona y de la selección española, se alzaba con el título.

Las mejores canteras del fútbol se dan cita en la Jamón Cup con Andrada como padrino. / SERVICIO ESPECIAL

Durante estos años, jugadores como Gonzalo, actual delantero del Real Madrid, o Cestero, mediocentro y excanterano zaragocista que ha subido al primer equipo Arbeloa, también pasaron por las instalaciones de Jumilla. Las estrellas del presente se vieron las caras en Calamocha y las del futuro lo de nuevo en un evento retransmitido por televisión a través de Aragón TV.

Además de los equipos ya citados el resto, hasta llegar a 24, se irán descubriendo conforme se vaya aproximando el torneo. “El origen del torneo surgió como una iniciativa de varios exjugadores del Calamocha CF para promocionar los valores asociados al deporte así como para promover un entorno desconocido en este tipo de eventos: el ámbito rural. Y todo ello en una localidad de apenas 5.000 habitantes de la provincia de Teruel como es Calamocha” ha explicado Carlos Sánchez, director del torneo.

El acto ha contado con la presencia de numerosas personalidades: “la Jamón Cup entronca perfectamente con los valores sociales y de vertebración territorial que desde el Gobierno de Aragón creemos que debe desarrollar el deporte", ha expresado la directora general de deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, quien también ha felicitado a los organizadores por celebrar en Calamocha un torneo que fomenta "el compañerismo y la práctica deportiva entre los más jóvenes”.

Por el último, Manuel Rando, alcalde de Calamocha, ha explicado que “actividades como esta dinamizan y enriquecen el tejido social y deportivo a nivel provincial y, además, trasciende a todo el país trasladando una imagen muy positiva del territorio y promocionando nuestra industria agroalimentaria. Vamos a seguir apostando porque sois una actividad muy importante, tanto para Calamocha como para la provincia”.