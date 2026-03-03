Fútbol americano
Oficial: Los Atlanta Falcons, elegidos para el ‘Madrid Game’ de la NFL en 2026
La NFL ha anunciado que Atlanta será el equipo designado para el ‘Madrid Game’ 2026 en el Bernabéu, en una temporada récord con nueve partidos internacionales
Nil Jaimejuan
Los Atlanta Falcons serán uno de los protagonistas del segundo partido de la historia de la NFL en España. La franquicia de Georgia, integrante de la NFC Sur, ha sido la elegida para encabezar el nuevo capítulo de la mejor liga del mundo en Madrid en 2026.
El Estadio Santiago Bernabéu volverá a ser la sede del encuentro, consolidando a la capital como punto estratégico dentro del plan de expansión internacional de la liga. A medio plazo, otros recintos como el nuevo Camp Nou o el Cívitas Metropolitano podrían entrar en la rotación, pero el coliseo blanco repetirá como epicentro del football en territorio español.
La designación forma parte de una temporada histórica para la NFL. En 2026 se disputarán nueve partidos internacionales repartidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios, el mayor despliegue global jamás realizado por la competición. Tras el exitoso debut del pasado noviembre en Madrid —con lleno absoluto y una organización que dejó muy buenas sensaciones— la apuesta por España se consolida gracias al acuerdo multianual entre la liga, la Comunidad y el Ayuntamiento.
A falta de conocer el rival de Atlanta, el “Madrid Game” se suma a otras grandes citas europeas como Londres, Múnich y París, que estrenará partido oficial de regular season con los New Orleans Saints como equipo designado en el Stade de France. Australia, México y Brasil completan un calendario que confirma la ambición global de la NFL.
¿Qué Falcons veremos en Madrid?
En lo deportivo, Atlanta llega tras una campaña irregular, cerrada con un balance negativo de 8-9 y sin billete para playoffs. El gran atractivo ofensivo es Bijan Robinson, uno de los running backs más explosivos y espectaculares de la liga, que superó las 1.400 yardas terrestres el pasado curso y apunta a ser uno de los nombres propios en el Bernabéu.
La gran incógnita sigue siendo el quarterback. Michael Penix Jr., elegido en el Top-10 del Draft 2024, debe dar un paso adelante definitivo para liderar el proyecto. Buena parte de esa evolución recaerá en el nuevo entrenador jefe, Kevin Stefanski, dos veces Coach of the Year y encargado de reactivar una plantilla joven y con margen de crecimiento tras la salida de Raheem Morris.
