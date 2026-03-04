Las chicas del Casademont Zaragoza: un oasis en el deporte de la capital aragonesa
Las de Carlos Cantero son el único equipo en la élite entre las grandes disciplinas del deporte zaragozano
El panorama deportivo de la capital aragonesa atraviesa una etapa de innegable contraste y en la que la brillantez se concentra en un único foco principal dentro de las disciplinas de equipo más seguidas por los aficionados. Mientras la inmensa mayoría de los clubs históricos y representativos de la ciudad luchan por mantener o recuperar categorías perdidas, la sección femenina del Casademont Zaragoza emerge como el gran baluarte competitivo a nivel nacional e internacional. El conjunto dirigido por Carlos Cantero no solo milita con firmeza en la máxima categoría del baloncesto español, sino que se ha consolidado como un proyecto deportivo muy sólido que pelea tanto por los títulos domésticos como por las más exigentes competiciones europeas.
Esta sensación de éxito sempiterno que emana el conjunto rojillo cada vez que juega, ya sea en el Príncipe Felipe o a domicilio, contrasta drásticamente con la delicada situación de los otros dos grandes polos de atracción de masas en la ciudad. El propio Casademont Zaragoza, en su sección masculina, transita actualmente por la zona baja de la Liga ACB, alejándose de forma notable de sus propios objetivos y de épocas en las que era uno de los fijos en los puestos de playoff.
Sin embargo, peor aún es la tesitura cuando el balón baja a tierra. El que antaño fuera el gran pilar del deporte a orillas del Ebro, el Real Zaragoza, ocupa en estos momentos el último puesto en la clasificación en la Segunda División del fútbol español. El conjunto blanquillo se encuentra sumido en una profunda crisis deportiva, institucional y de comunión con una afición que lo da todo a manos llenas y no recibe nada a cambio más que la prolongación de la dolorosa imagen de su equipo fuera de Primera División.
Por su parte, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, si bien vive una de sus mejores etapas y podría firmar este año el ascenso a la categoría de plata, tampoco ha encontrado de momento sitio en la élite mientras sigue luchando en el Grupo B de Segunda Federación.
De hecho, al ampliar el foco hacia otros deportes con menos repercusión mediática empiezan a aparecer clubs aragoneses bien posicionados, aunque ninguno llega a cotas tan altas como las del Casademont. En fútbol sala, no hace tanto que la capital aragonesa saboreó la máxima categoría. No obstante, el Wanapix, que descendió desde Primera el año pasado, aunque líder y con el ascenso casi consumado, comparte ahora militancia con el Entrerríos Automatización en Segunda.
El balonmano también dibuja un escenario muy similar. El BM Contazara Zaragoza compite en la División de Honor Plata, mientras que el Schär Colores Zaragoza hace lo propio en la División de Honor Oro Femenina, siendo ambas el escalón inmediatamente inferior a la élite.
La misma barrera de plata frena las actuales aspiraciones de los equipos locales tanto en voleibol como en rugby. Por un lado, el Indescar Zaragoza se encuentra encuadrado en la Superliga 2, idéntica categoría en la que milita el equipo femenino del CV Zaragoza, ambos a un paso del oro. Por su parte, sobre el césped, el Recoletas Salud, conocido comúnmente como Club Fénix Zaragoza, participa en la División de Honor Élite masculina, que también supone el segundo nivel del rugby nacional en España.
Dentro de esta generalizada falta de presencia en las máximas categorías, encuentra la capital aragonesa una excepción cuando abandona los deportes de pelota. En Atletismo, el club Alcampo-Scorpio71 continúa cosechando excelentes resultados y mantiene año tras año el tipo competitivo sobre las pistas.
Sin embargo, en lo que respecta a deportes corales y se reserva a canchas cerradas y grandes estadios, las jugadoras del Casademont Zaragoza asumen en solitario una tremenda responsabilidad que implica, al mismo tiempo, el gran orgullo de mantener el nombre de Zaragoza atornillado a lo más alto del deporte profesional tanto a nivel nacional como continental.
