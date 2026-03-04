La expedición de Valencia Basket ya está en casa: "Ha habido momentos complicados; desde el hotel se escuchaban explosiones"

Con rostros cansados por el viaje y la tensión acumulada, pero con sonrisa, abrazos y lágrimas por verse ya en casa, treinta miembros de la expedición junior del Valencia Basket aterrizaban en Manises pasadas las 10:30 de la mañana. Con la salida de la terminal se ponía fin a tres días de pesadilla tras quedar atrapados en un hotel de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde los jugadores se encontraban disputando el torneo NextGen.

Fue el pasado sábado, cuando la Euroleague, organizadora del torneo, decidía cancelar la fase clasificatoria de su torneo NextGen, en el que participaban los equipos sub-18 del Real Madrid y del Valencia Basket, debido a la situación en Oriente Medio. Ese día Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque con misiles coordinado que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei e inició una escalada de violencia en la región. Horas después, Irán cumplió su amenaza de bombardear las bases militares de Estados Unidos en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait.

La expedición formada por 33 personas permanecía en el hotel sin poder regresar a España, vuelta prevista para el domingo, tras cerrarse el espacio aéreo por seguridad. Durante estos tres días, Valencia Basket ha estado en contacto con la Generalitat, el Gobierno y la propia Euroliga buscando un avión con el que la delegación taronja pudiera retornar a España. De hecho, el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reconocía que lo más recomendable es que el grupo permaneciera seguro en el hotel.

En este sentido, el club anunciaba este martes que pasadas las 15 horas, treinta personas de la delegación habían partido de Abu Dabi en dirección a Turquía al lograr la Euroliga pasajes en un avión. Los otros tres integrantes (trabajadores del club) esperaban encontrar billetes. Y este miércoles, esos tres empleados también han logrado salir del emirato con destino a España.

Nada más salir de la terminal, Gonzalo Muinelo, uno de los entrenadores del conjunto junior de Valencia Basket, reconocía que lo que más reinaba en la expedición mientras permanecían en Abu Dabi "la incerdumbre por no saber cuándo ibamos a poder volver". En todo caso, destacaba que el club "ha estado muy pendiente de nosotros y ha trabajado para regresar lo antes posible".

La expedición junior de Valencia Basket en la terminal de Manises / German Caballero

Mantener rutinas y dinámicas

Durante la estancia en el hotel hubo "momentos puntuales complicados" cuando "sonaba la alarma del movil y había que seguir los protocolos de seguridad", pero "hemos intentando mantener la normalidad con rutinas y dinámicas de grupo para que todos se sintieran arropados". En este sentido, apuntaba que desde el complejo hotelero "sí escuchamos algunas explosiones" pero matizaba que "no se veían". Además, afirmaba que el mejor momento fue cuando les comunicaron que regresaban a casa: "Fue una enorme alegría y una ilusión de saber que podíamos volver". El técnico taronja resaltaba "la alegría y lo contentos" que se han puesto los jugadores "cuando han visto a sus familiares" y revelaba de la frase que ha soltado alguno de los chicos al bajar del avión: "España huele diferente", bromeaba Munielo.