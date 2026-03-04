La SD Ejea estalla contra el arbitraje en Utebo: "Hay errores que escapan de la lógica e incluso generan sospecha"

La SD Ejea ha emitido un contundente comunicado para expresar su profunda indignación por la última actuación arbitral vivida. El pasado domingo, en el derbi aragonés, entre el Utebo y el Ejea en Santa Ana, ambos equipos del Grupo 2 de Segunda Federación terminaron en empate (2-2). Tres días después del encuentro, el club de las Cinco Villas ha decidido romper su silencio de manera con un contundente escrito que ha publicado en sus redes sociales y en el que explican que también han elevado una queja formal a la RFEF por lo que consideran un "maltrato" continuado en la categoría.

El club ha querido lanzar un mensaje de respeto hacia el colectivo arbitral tras asumir que el error es parte del deporte, aunque trazan una línea roja tras lo vivido en Utebo. "No todo vale, y por ello tenemos que decir basta. Hay errores que escapan de la lógica e incluso generan sospecha. Ya está bien del maltrato al que nos vemos abocados semana tras semana", sentencia el texto.

El foco de las críticas apunta directamente al colegiado del encuentro, Adrián Vega Portilla, y a sus asistentes, Borja Mata Sangiao y Víctor Manuel García Rubio. Todo ello, tras ver pitado un penalti en contra en el tiempo de descuento en que no se aprecia contacto entre defensor y atacante. Según detalla el escrito firmado por el presidente de la entidad, Salvador Mateo Cervera, la directiva sigue "incrédula y perpleja" ante las decisiones tomadas durante el derbi aragonés.

La directiva ejeana asegura haber revisado las acciones polémicas en vídeo en reiteradas ocasiones y concluye que resulta difícil encontrar una "explicación lógica" a los fallos. "Son errores tan flagrantes que, sinceramente, cuesta entender que pueda cometerlo un árbitro que está trabajando en una categoría de fútbol nacional", subraya el escrito.

El comunicado también hace hincapié en la dificultad que supone para un club "muy humilde" y con "recursos más que limitados" mantenerse en la Segunda Federación. Desde la entidad denuncian que se les están poniendo "trabas tan exageradas" que consideran la situación del todo injusta, asegurando que el arbitraje frente al Utebo "no es más que la gota que ha colmado el vaso" tras muchos partidos sintiéndose perjudicados.

Lejos de exigir que se les devuelvan los puntos en los despachos, el club ejeano finaliza su queja exigiendo únicamente "una explicación" y el mismo respeto que se le otorga al resto de equipos de la categoría, advirtiendo que seguirán luchando por sus objetivos "cueste lo que cueste".