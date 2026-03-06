Nieves Casales, la aragonesa que acelera una marcha más hacia el futuro: "Debemos tener una asociación internacional si queremos ser olímpicos"

Su marido se tiraba de los pelos. Suerte que la conoce como nadie. Que la ama. Sabía que estaba enfrascada en un reto, en una ilusión, y la dejó por imposible en mitad de sus vacaciones de jubilación, en El Calafate, Argentina. Ella andaba dándole vueltas a las últimas modificaciones del nuevo reglamento de competición que suponene “un punto de inflexión” para una disciplina en expansión en Aragón y que acaba de vivir en Utebo su segundo campeonato autonómico con más de 250 marchadores.

No era un espejismo ni un efecto alucinógeno. Era ella por cuatriplicado. Nieves Casales es la mujer orquesta de la marcha nórdica aragonesa. Que si organizadora, junto a sus compañeros Miguel Pérez Mas, Isabel De Vos, Reyes Isiegas y Noelia Bernad del club ‘Más que Pasos’; que si árbitra autonómica; que si delegada como vocal de la FAM; que si delegada de la FEDME… «Me iba cambiando la camiseta cuando tocaba hacer una cosa u otra. La gente alucinaba. Me faltó ser la speaker. Para colmo, cuando todo se acabó y se había ido la ambulancia, casi me tengo que poner la bata blanca de médico para ayudar a una persona que le dio un jamacuco», bromea Nieves, que en su lista infinita de inquietudes añade ser la seleccionadora aragonesa. Cosas de tener buena marcha y querer tenerla mejor.

De esa bata blanca viene todo, de su formación profesional. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, su mundo ha girado siempre alrededor de la biomecánica, y la marcha nórdica es un método excelente de recuperación muscular y articular. «Veo a una persona moverse desde lejos y puedo detectar todos los fallos biomecánicos. Es a lo que me he dedicado. No tiene mérito». Quizá no para ella, pero ese ojo médico, esa destreza, fue clave para reconfigurar las modificaciones técnicas del nuevo reglamento de la FEDME para esta modalidad, que se estrenó en una prueba puntuable (la primera fue un ranking unas semanas antes en Badajoz) con una respuesta excelente. El propio Pedro Romero, campeón de España y del mundo, ha alabado esta «esperada modificación».

Nieves vio a su nuevo retoño tras un largo y duro año de parto. La maternidad es compartida. Con el cambio presidencial en la FEDME, Nieves entró en 2025 en la comisión del área junto a Curro Orozco (Andalucía), José Luis Aboal (Galicia) y Juan Hebrero (Madrid). Metida en mil batallas, aceptó porque «nunca me había gustado el reglamento y soy de las que, si quiere cambiar las cosas, en vez de quejarse, trabaja para conseguirlo».

Manos a la obra. Pasaron una encuesta a corredores, colegiados, técnicos... para recopilar opiniones y percepciones, las analizaron al milímetro, dieron mil vueltas desde sus aportaciones, y finalmente, tras informar y formar al colectivo arbitral, lanzaron una normativa que es dinámica y que quieren pulir y mejorar desde la experiencia. «Un reglamento no puede ser un manual de técnica como era hasta ahora. Lo hemos simplificado para que la gente entienda qué error ha cometido cuando se le notifique. Antes generaba dudas y era injusto, porque sancionaba gestos con los que no conseguías ninguna ventaja».

Casales, al frente de un grupo de marcha nórdica. / SERVICIO ESPECIAL

Han reducido la enrevesada lista de múltiples castigos a ocho rangos más elementales: dos por fallos en las extremidades superiores (sanción leve: tarjeta blanca), tres cometidas con el bastón (blanca) y tres de extremidades inferiores (sanción importante: amarilla). Las tarjetas amarillas suponen una penalización de tiempo y las rojas, infracciones muy graves como correr, son descalificantes. «Si perfeccionas una buena técnica vas a arrasar, pero si no la tienes vas a poder competir, te puedes apañar y no vas a abandonar. Es como si en natación nadas con la mano abierta: puedes, pero es mejor nadar con la mano cerrada», advierte Nieves.

El giro es mayor. Por ejemplo, la nueva ley anula la zona de ‘stop and go’, que generaba controversias y donde un participante sancionado podía limpiar sus penalizaciones parando en ella el tiempo cumplimentado, y la norma de penalizar todos los fallos del último kilómetro con una tarjeta amarilla.

Otra importante variación ha modificado el cronometraje. El tiempo se contabiliza ahora desde el paso de cada participante por el arco inicial y no en una pistoletazo igual para todos. Es que la salida se da en grupo, en fila ordenados por ranking, lo que dificulta progresar a los que empezaban por detrás. «En Utebo se dio el caso de que las dos primeras en la carrera femenina llegaron juntas. En un sprint espectacular, con una técnica ideal, Verónica Jerez cruzó antes la meta, pero ganó Izaskun Bengoa por tres segundos porque había salido más tarde en la fila», describe la aragonesa.

La misión es clara: hacer la marcha nórdica deportiva más atractiva y unificar criterios mirando a un horizonte ambicioso. «Es un deporte que depende de distintas federaciones en cada país. Hemos intentado adaptarnos a la evolución que han dado en otros sitios. Tenemos que llegar a tener una asociación internacional, unificar la norma, si no será imposible ser olímpicos ni nada», insiste.

Ella seguirá marchando, sin parar desde que se acercó a ella hace doce años y pronto sintió la necesidad de potenciar el costado más deportivo de esta disciplina. En 2019 fundó ‘Más que Pasos’ y sigue dándolos para reforzar esta vertiente competitiva, no mejor ni peor que su versión más lúdica o social. De su empeño y el de sus compañeras —porque casi todas son mujeres, “sin excluir a ellos”—, parió a otro de sus hijos: la primera competición en Aragón dentro de la Liga Norte.

No se han quedado aquí. El pasado fin de semana repetían en un zigzagueante, variado en superficies (arena, asfalto, hierba y tablas) y completo circuito de tres kilómetros en Utebo, cuyo Ayuntamiento les ha apoyado, pero ahora como una de las cuatro citas de la Copa de España.

Ahí vio a algunos de sus vástagos. Nuevas secciones se suman a la manada, fundadas por exmiembros de su asociación, como ha pasado con el Club Pirineos o desde la adhesión tras las captaciones de la FAM hechas en cada una de las provincias. “Hay dos chicos jóvenes en Huesca que se lo han tomado muy en serio. Tienen buena técnica y se han hecho instructores, arrastrando a un buen grupo de Los Javieres que vinieron a Utebo”, apunta Nieves.

Ellas siguen pico y pala en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. Las verás entrenando por las noches los lunes y miércoles y a distintas horas los martes y los jueves. El día 15 harán una clase de iniciación. ¿Estás interesado? ¡No te lo pienses! En su web (https://nwclubescuela.es) podrás apuntarte. “El 70 % somos mujeres, pero luego nos cuesta más competir, quizá porque los chicos lo tienen más asimilado. Necesitamos ser más y más jóvenes, que nos den el relevo”, alienta Nieves.