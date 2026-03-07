BALONMANO
El Contazara Zaragoza cae en su visita a Ibiza y sigue en puesto de promoción
Cuarta victoria seguida del Tarazona en Primera Nacional
El Contazara Zaragoza no pudo mantener su racha de victorias y cayó con claridad por 36-29 en la pista del Trasmapi Gobicar Citubo HC Eivissa, que suma cinco victorias consecutivas y mira a la parte alta de la tabla. Con esta derrota, el Contazara se queda con 16 puntos ocupando el puesto de promoción para salvar la categoría empatado con el Oviedo. El BM Soria, antepenúltimo, le recorta la diferencia a dos puntos tras su victoria ante el Alcobendas. Quedan siete jornadas para el final de la fase regular.
El conjunto de Carlos García jugó de tú a tú al conjunto local hasta el minuto 37 de partido. Con máxima igualdad en el marcador y ventajas mínimas para ambos equipos, el Contazara resistió hasta que, tras una exclusión de Sergio Wagner con 20-18 en el electrónico, el Eivissa logró un parcial de 5-1 que aumentó la diferencia a seis goles (25-19). El Contazara lo siguió intentando pero ya no pudo ni acercarse en el marcador. La próxima jornada recibirá al Barça Atlétic el sábado 14 a las 20.30 horas.
Mientras, en la División de Honor Plata femenina el Gala Gar Toper La Jota, undécimo, visita hoy al Grupo Kursaal Basauri, noveno, a las 12.15 horas. En Primera Nacional el BM Tarazona sumó los dos puntos en Eibar al imponerse por 28-33 y es quinto en la tabla con 30 puntos tras sumar cuatro victorias consecutivas.
