Adrián Benedito y Natalia Fischer se llevan la general de la Far West Race Scott 2026

La Far West Race Scott 2026 ha puesto este domingo el broche final a su cuarta edición con la disputa de la Stage 2 by FOX, una jornada que llegaba marcada por las condiciones meteorológicas tras la primera etapa del sábado.

Durante la tarde del sábado, mientras corredores y acompañantes disfrutaban de una de las novedades de esta edición —el tardeo en el Recinto Ferial de Calatayud—, la lluvia volvió a hacer acto de presencia, complicando el estado del terreno en la Sierra de Armantes. El barro arcilloso característico de esta zona podía convertir algunos sectores del recorrido en tramos extremadamente difíciles de transitar.

Ante esta situación, la organización tomó la decisión de modificar el trazado lo mínimo posible, evitando únicamente las zonas más comprometidas. Se realizaron dos ajustes puntuales: un pequeño recorte en la primera parte de la etapa y una modificación en el tramo final, eliminando el paso por la zona del Castillo de Ayud.

Las decisiones resultaron ser un acierto. La etapa pudo disputarse con total normalidad y los participantes disfrutaron de un recorrido muy dinámico, con mucho flow y muy divertido de rodar, lo que se reflejó en el ambiente en meta, donde prácticamente el 100 % de los corredores cruzaban la línea de llegada con una sonrisa.

Carrera masculina

En lo deportivo, el portugués Tiago Ferreira marcó un ritmo muy alto desde la salida, seleccionando rápidamente el grupo delantero y rompiendo la carrera desde los primeros kilómetros.

Con el paso de la etapa, la carrera se fue fragmentando hasta quedar reducida a un grupo cabecero seguido por un grupo perseguidor. Tras completar el exigente recorrido de esta Stage 2 by FOX, la victoria se decidió en un sprint muy ajustado en el Recinto Ferial de Calatayud.

Finalmente, Hans Becking se llevó el triunfo de etapa, seguido de Roberto Bou, mientras que Adrián Benedito cruzaba la meta en tercera posición.

Este resultado permitió a Adrián Benedito proclamarse vencedor de la clasificación general de la Far West Race Scott 2026, culminando así un fin de semana muy sólido.

Carrera femenina

En la categoría femenina, la portuguesa Melissa Maia intentó romper la carrera desde el inicio, marcando un ritmo muy fuerte que redujo rápidamente el grupo de cabeza.

Sin embargo, Natalia Fischer fue la única corredora capaz de seguir su rueda. La española, fiel a su estilo combativo, fue aumentando progresivamente la presión hasta lanzar su ataque definitivo y marcharse en solitario.

Fischer llegó en solitario al Recinto Ferial de Calatayud, donde levantó los brazos como vencedora tanto de la Stage 2 by FOX como de la clasificación general, firmando una actuación dominante durante todo el fin de semana.

El podio femenino lo completaron Melissa Maia, en segunda posición, y Esther Villaret, tercera.

Una edición que consolida la prueba

Con la disputa de esta segunda etapa concluye la cuarta edición de la Far West Race Scott, que vuelve a consolidarse como una de las pruebas de referencia del calendario internacional de mountain bike.

La carrera sigue creciendo en participación, nivel deportivo y repercusión mediática, situando a Calatayud y la Sierra de Armantes como un escenario privilegiado para la práctica del ciclismo de montaña y como un destino turístico y deportivo de primer nivel.