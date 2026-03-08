Alonso se reivindica con una salida de ensueño: "Es instinto, llevo 24 años sintiéndome superior… y en el 25º otra vez"

Sabía que no tenía ninguna posibilidad de pelear por cosas importantes en el Gran Premio de Australia. Avisó que probablemente ni siquiera podría acabar la carrera, como así ha sido, pero Fernando Alonso no ha querido comenzar la temporada sin dejar constancia de su clase y ha protagonizado una salida memorable. Una remontada desde la 17ª posición de parrilla hasta la 10ª en la primera curva que tiene aún más mérito si recordamos que los graves problemas de fiabilidad del AMR26 y el motor Honda le impidieron participar en simulaciones de salida en pretemporada.

“La vuelta 1 es más de instinto que de motor, llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez”, se ha reivindicado Alonso tras la carrera, ante los micrófonos de DAZN.

Por lo demás, para el asturiano la carrera en Melbourne no ha tenido demasiada historia: “He intentado ayudar al equipo, dando las máximas vueltas posibles. En la 14 o 15 vieron un dato anómalo en la telemetría y tuvimos que parar. Hicimos algunos cambios al coche para resolverlo. Eso se solucionó y tuvimos otro problema unas vueltas después y tuvimos que parar también, ya definitivamente por precaución”, ha explicado.

“Más o menos, lo esperado. Sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar, pero hemos dado bastantes vueltas entre Lance (Stroll) y yo y ojalá podamos en China dar otro pasito más en esa dirección, seguir aprendiendo”, ha comentado Fernando.

Sobre el cambio de reglamento, ha señalado que “siempre sirve rodar. Es la primera vez que hacemos una vuelta de formación, la salida, el gasto de energía en la primera vuelta… Nos lo saltamos en Bahréin, nunca llegamos a las 19:00 de la tarde, que era cuando hacían las prácticas de salida. Nunca lo conseguimos ver, hoy lo hicimos con los dos coches. Los motores necesitan estos tiempos para girar el turbo, pero aparte de eso tampoco hubo mucha diferencia a lo que era el año pasado y la salida no fue complicada para nuestro coche”.

“Algunas cosas funcionaron, otras no… Es la primera vez que hacemos una parada en boxes, no salieron bien, así que hay que mejorar ahí. Mientras que no esté la unidad de potencia para terminar carreras, tenemos que, como equipo, mejorar en todas las pequeñas áreas que no hemos podido hacer durante el invierno”, ha añadido.

En cualquier caso Alonso descarta mejoras en el siguiente gran premio. No llegarán piezas de repuesto y deberán ir a Shanghai con lo ‘puesto’ ha advertido: “¿Solución para China? Ninguna, no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es con lo que vamos a correr allí. Luego, para Japón igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos, piezas nuevas. Creo que llegarán más baterías y ahí podremos forzar el coche sabiendo que podemos repararlo, pero en China vamos a tener otro fin de semana con extrema cautela”.