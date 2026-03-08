El Cuarte y el Calamocha no aflojan en la Tercera División aragonesa
El Andorra da la sorpresa y se impone al Monzón
El Periódico de Aragón
El Cuarte consolida su liderato en el grupo aragonés de Tercera RFEF tras aprovechar su visita al Casetas, uno de los equipos en descenso, aunque el Calamocha también logró ganar a domicilio en un campo más complicado, el de Tenerías en La Almunia. Entre el Cuarte y el Calamocha hay cuatro puntos de diferencia, por lo que el equipo de la localidad zaragozana tiene un colchón de seguridad de más de un partido para el ascenso directo a Segunda RFEF
De los primeros clasificados en este grupo de Tercera RFEF, el que falló es el Monzón, tercero y que cayó en su visita al Andorra y que ya circula a ocho puntos del Cuarte. Mientras, el Binéfar goleó con contundencia al Illueca por 4-0 y el Zuera sigue hundido en la tabla con una derrota ante el filial del Huesca. Tampoco reacciona el Utrillas, que volvió a perder en casa, ante el Tamarite, por 2-3.
