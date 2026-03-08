El Deportivo Aragón empata en casa ente el Basconia y sigue siendo farolillo rojo (1-1)

El Deportivo Aragón ha empatado este domingo en casa ante el CD Basconia (1-1) y ha sumado un punto que no significa su salida del último puesto. Los de Emilio Larraz se adelantaron en el 23 y aguantaron el resultado hasta que, en el 61, encajaron el empate. El filial es colista con 18 puntos, los mismos que el Alfaro.

David Rivera conduce el balón durante el partido ante el Alavés B. / Utebo FC

La próxima jornada, el conjunto blanquillo afronta un derbi aragonés ante el Utebo, que ha caído en Álava (2-1). Los de Juan Casajús han desaprovechado la ventaja inicial obtenida y han visto a un Alavés B que ya es segundo remontar, dejando a los aragoneses quintos y a 12 del líder.

Tampoco ha podido ganar la SD Ejea, aunque ha sumado un punto en casa ante el Náxara (1-1) que le permite seguir en la pelea por salir del descenso en el Grupo 2 de Segunda RFEF. Los ejeanos son decimocuartos con 29 puntos, a uno del playout, y reciben el siguiente domingo al Alfaro.

Paki, jugador del conjunto arlequinado, celebra el gol ante el Tudelano. / CD Ebro

Sí ha ganado el CD Ebro, que se ha impuesto al Tudelano (2-4) a domicilio y le ha hecho perder la segunda posición. El conjunto arlequinado lleva 10 duelos consecutivos sin perder y ya está a solo un puesto de la zona noble antes de recibir el sábado al Sestao River.

También ha sumado este domingo un valioso triunfo el Barbastro, que ha vencido en Ibiza al Islas Pitiusas (1-2) en el Grupo 3 de Segunda Federación. El conjunto rojiblanco se ha reencontrado con la victoria después de 11 jornadas sin ganar. Los tres puntos dejan decimocuarto y a 4 de la salvación a los altoaragoneses, que reciben al Andratx el próximo domingo.