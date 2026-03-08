La SD Tarazona empata en casa sin goles ante el Cartagena y se queda cerca del descenso (0-0)

La SD Tarazona ha empatado este domingo en casa ante el Cartagena (0-0) y se queda peligrosamente cerca del las posiciones de descenso a Segunda RFEF. Los de Juanma Barrero, tras un encuentro sin goles ante un equipo que lucha por estar en la zona alta, lograron sacar un punto que les sabe a poco al dejarles a tan solo dos de meterse en un lío.

Busi, jugador del Tarazona, realiza un recorte dentro del área. / SD Tarazona

Los turiasonenses cerrarán la jornada 27 en Primera RFEF en decimocuarta posición, con 34 puntos, y queda a la espera de lo que haga este miércoles el Real Murcia, que es el primero en descenso con 32 y todavía tiene un duelo atrasado.

Además, el próximo fin de semana el conjunto aragonés vuelve a jugar en casa, donde atesora buenos números, aunque recibe al segundo clasificado de la categoría, el Atlético Madrileño, por lo que le será difícil sumar los tres puntos.

Los jugadores del Teruel celebran la victoria en el vestuario en Pinilla. / CD Teruel

El CD Teruel ha sumado este domingo una nueva victoria en casa ante el Villarreal B (1-0) que lo devuelve a puestos de promoción varias semanas después. Los de Vicente Parras se han impuesto por la mínima en Pinilla al conjunto valenciano, que llevaba desde el 14 de diciembre sin perder, y prolongan así una buena dinámica tras seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, con tres victorias y tres empates.

Tras una primera parte sin goles, los aragoneses se han adelantado en la segunda mitad y han aguantado el resultado para sumar tres puntos clave. Todo ello gracias a un gol de Sutherland en el minuto 77 de partido que lleva a los turolenses a cerrar la jornada en el Grupo 2 de Primera Federación en quinta posición, la primera del playoff, antes de visitar el próximo sábado al conjunto murciano.