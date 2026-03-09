El Atlético Cariñena rectifica y retirará el carnet de abonado a quienes insultaron a la árbitra

El Atlético Cariñena ha emitido un nuevo comunicado este lunes sobre los graves incidentes acaecidos durante el encuentro que les enfrentó al Montecarlo este domingo en el grupo 2 de Primera Regional. El duelo quedó suspendido en el descanso, después de que la árbitra Coral Couso Cuadrado tuviera incluso que llamar a la Guardia Civil al temer por su integridad ante la gravedad de los insultos y amenazas proferidos desde la grada.

Tras restar gravedad a los incidentes el mismo domingo, cargando incluso contra la colegiada por sus decisiones sobre el campo, el club ha publicado una nueva carta en sus redes sociales en la que no solo condena los insultos sino que asegura que va a proceder a identificar a los aficionados que los lanzaron para retirarles el carnet de abonado.

"Como no puede ser de otra manera desde el club condenamos los insultos producidos durante el transcurso del partido y nos desmarcamos completamente de éste tipo de actitudes que no tienen cabida ni en el fútbol ni en la vida en general. Por todo esto, después de descargar la grabación del partido y recopilar diferentes vídeos, el club va a proceder a la identificación de los aficionados que profirieron los insultos y se procederá a la retirada de su carnet de abonado y a tomar todas las medidas posibles para que no vuelva a ocurrir", señala el comunicado íntegro.

También el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz (PSOE), ha condenado lo sucedido en las redes sociales y se ha puesto en contacto con la colegiada para disculparse personalmente. "Esta mañana me he puesto en contacto con la árbitra Coral Couso para transmitirle mis disculpas y toda la solidaridad del Ayuntamiento de Cariñena. Los hechos ocurridos ayer en "La Platera" son lamentables. No representan el sentir general y la forma de ser de los cariñenenses, por lo que no pueden representar al club ni a la ciudad", señala el primer edil.

"Nadie estamos libres de salirnos de sí en un momento dado. Pero acto seguido hemos de reflexionar y pedir disculpas cuando nuestro comportamiento es reprochable. En Cariñena llevamos muchos años trabajando por un fútbol inclusivo, donde reine el respeto y la tolerancia. No vamos a consentir que la mala actitud de algunos, empañe el buen hacer de muchas personas que trabajan de forma incansable por el deporte cariñenense", concluye Ortiz.

El Atlético Cariñena había publicado el mismo domingo una carta abierta en una línea totalmente diferente. "Desde el inicio, el encuentro estuvo marcado por un criterio arbitral muy riguroso", señalaba la entidad, que también hablaba de menosprecio de uno de los asistentes de Coral Couso hacia el banquillo local.

"A pesar de todo lo ocurrido, el encuentro transcurrió sin incidentes entre jugadores ni aficionados de ambos equipos, tan sólo con la frustración de las decisiones arbitrales vividas. Nuestro equipo siguió luchando con orgullo hasta el final del primer tiempo que terminó con empate a cero en el marcador. Tras la entrada a vestuarios y sin que ocurrieran hechos de gravedad, más allá de las increpancias de la afición por las distintas decisiones, el trío arbitral ha decidido suspender de manera sorprendente la segunda parte del partido, que se jugará en una fecha que decidirá la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Tras los hechos vividos solo nos queda estar orgullosos de nuestro equipo que ha luchado como auténticos leones cuando todo estaba en su contra", concluía el club.

El presidente, Luis Nivela, negó los insultos a este diario. "Ni ‘zorra’, ni ‘aquí te vas a quedar’. Eso es totalmente falso", señaló, pese a que la colegiada lo había consignado en el acta del encuentro. Según indicó Nivela, el duelo empezó a cargarse de tensión desde el minuto 2, en el que un jugador del Atlético Cariñena vio la roja, y siguió en aumento hasta llegar al descanso con 4 expulsados. Así, aunque entendía el descontento de la afición con el arbitraje, niega la existencia de agravios directos hacia la colegiada: «Yo no he escuchado absolutamente nada», asegura.