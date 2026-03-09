Comunicado de la Federación Aragonesa de Fútbol tras los episodios de violencia en los campos este fin de semana: "Debemos aislar a quienes son incapaces de comportarse"

Un episodio negro de violencia ha sacudido el fútbol regional en Aragón este fin de semana. Durante el encuentro entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo, la árbitra Coral Couso Cuadrado fue víctima de numerosos insultos y amenazas de muerte por parte de varios aficionados locales, por lo que la misma trencilla suspendió el partido. Lo ocurrido, sumado a otros dos conflictos de violencia verbal o física en otros dos campos de la comunidad, ha vuelto a poner el foco en la necesidad de proteger a los árbitros y garantizar que los valores del deporte se respeten dentro y fuera del verde.

La Real Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) ha reaccionado con firmeza. En un comunicado oficial, la entidad manifiesta su “más enérgica condena ante estos hechos lamentables, que sin duda generan una profunda preocupación”. La Federación recalca que este tipo de conductas “son contrarias tanto al ordenamiento jurídico general como al deportivo y vulneran las reglas de conducta y convivencia que todos nos hemos dado”, recordando que representan “justo lo contrario de los principios y valores deportivos que inspiran al fútbol y a sus competiciones”.

Desde la FAF insisten en que la respuesta al problema debe ir más allá de sanciones: “Más allá de la aplicación del Código Disciplinario de nuestra Federación a quienes estén sujetos al mismo, y de la adopción de medidas de pedagogía dirigidas a espectadores y familiares, que ya comenzamos la pasada semana, debemos instar a todos los implicados en el fútbol aragonés a colaborar en la erradicación de estos episodios”. La Federación subraya el esfuerzo diario que implica organizar más de 1.200 partidos en Aragón cada jornada, con apenas incidencias, y cómo estos hechos de violencia ensucian ese mérito cosechado a lo largo de los años.

El comunicado advierte de la gravedad de la violencia física y verbal, señalando que “desde el propio fútbol aragonés debemos aislar a quienes son incapaces de comportarse, ya que representan el peor ejemplo para los niños y adolescentes que practican este deporte. Y más aún cuando se llega a la violencia física”. La Federación reclama intransigencia absoluta frente a estas actitudes, insistiendo en colaborar con las autoridades para identificar a los responsables y garantizar que se impongan las sanciones administrativas correspondientes.

En su mensaje, la FAF deja claro que cualquier justificación de estos actos es inaceptable: “Sería incomprensible que cualquiera cayese en la tentación de justificar, aunque sea mínimamente, estos actos. Eso sería ponerse del lado de los violentos, algo inadmisible e incompatible con esta Real Federación, con nuestras competiciones y con la propia sociedad aragonesa”. Cierran el comunicado con un contundente 'recado' y recordatorio para concienciar a los aficionados de los clubes, sean de la división que sean: El fútbol es reflejo de nuestra sociedad. Por un fútbol sin violencia. Por una sociedad sin violencia".