La Jorgeada cumple 25 años: 80 kilómetros andando entre Zaragoza y Huesca

Cientos de andarines participarán la noche del 22 al 23 de abril en la popular Jorgeada, que este año celebra su 25 aniversario. El evento ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y el presidente de Os Andarines, José María Gallego. Las inscripciones están abiertas en la web https://apuntame.click/evento/xxv-jorgeada-2026.

Esta emblemática andada conecta las ciudades de Zaragoza y Huesca coincidiendo con la festividad de San Jorge. La salida tendrá lugar a las 21.00 horas desde el Palacio de la Aljafería, desde donde los participantes iniciarán una travesía de 80 kilómetros siguiendo el sendero turístico GR-234 hasta llegar a la ermita de San Jorge de Huesca. El itinerario atraviesa distintas localidades del corredor norte del Ebro como los barrios rurales de San Gregorio y San Juan de Mozarrifar, y los municipios de Villanueva de Gállego, Zuera, San Jorge y Almudévar.

Además del recorrido completo, la organización ofrece varias modalidades para facilitar la participación, con distancias de 50 kilómetros desde Zuera, 27 kilómetros desde San Jorge y 18 kilómetros desde Almudévar. Para ello, se habilitará un servicio de autobuses desde Zaragoza y Huesca que permitirá a los participantes incorporarse en los diferentes puntos del trayecto.

La Jorgeada forma parte del calendario oficial de Andadas Populares de Aragón y del circuito ChiquiFAM de la Federación Aragonesa de Montañismo. En esta edición de 2026, además, se integra también en la Liga Ibérica de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Para conmemorar el 25 aniversario, la organización ha preparado un programa especial de actividades paralelas que incluye exposiciones, conferencias y presentaciones, así como la publicación en redes sociales de 80 entrevistas a participantes, voluntarios, patrocinadores, colaboradores, alcaldes de los municipios del recorrido y protagonistas históricos de la primera Jorgeada celebrada en 2002.

El dispositivo de la marcha contará con 14 avituallamientos de comida y bebida a lo largo del recorrido, con propuestas gastronómicas tradicionales como la pasta de San Juan, el picoteo de Zuera o la panceta acompañada de la trenza de Almudévar. Durante la noche habrá cinco puntos de avituallamiento caliente, y a la llegada a Huesca se ofrecerá una comida popular para los participantes.

La organización también pondrá a disposición de los andarines distintos servicios logísticos y de seguridad, entre ellos asistencia sanitaria con UVI móvil y ambulancia, transporte de mochilas, vehículos de apoyo, fisioterapia en meta y seguro individual de accidentes.

Como recuerdo de esta edición especial, los participantes recibirán diversos obsequios conmemorativos, entre ellos una camiseta del 25 aniversario, una botella de vino, una medalla y un piloto rojo de señalización para la marcha nocturna.

Toda la información sobre la prueba y el proceso de inscripción está disponible en la página web de la organización: https://osandarines.com/andadas-jorgeada/