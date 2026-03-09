Nuevo caso de racismo en el fútbol base aragonés durante un partido de niños de 12 años:"Te reviento, negro de mierda"

El accidentado fin de semana del fútbol aragonés tuvo otra mancha negra más en un partido de infantiles. El Balsas Picarral denuncia que un jugador suyo, de 12 años, recibió insultos racistas por parte de un integrante del equipo rival, el Utebo. "Te reviento, negro de mierda", asegura el futbolista que le dijeron.

Una circunstancia que, lamentablemente, hizo que el del Balsas comenzara a llorar y su entrenador lo tuviera que retirar del campo. "Mi hijo sintió una impotencia tremenda y por eso tuvo que pedir el cambio", afirma Patricia, su madre. "En cuanto recibió ese insulto, fue corriendo hacia el árbitro, pero le dijo que él no había oído nada y ordenó que el encuentro siguiera", añade enfadada. Esa indignación provocó que Patricia, a la finalización del duelo, no dudara en acudir al colegiado, Roberto Carlos Villegas Pluas, para pedirle explicaciones. "No quiso atenderme, ni me miró a la cara", subraya.

Una vez se había calmado el chico agredido, así le explicó a su madre lo que había sucedido. "Después de una jugada en la que le robé el balón, primero me llamó hijo de puta y que fuera la última vez que lo hacía. Yo le dije que se callara, pero luego me dijo 'si me la vuelves a quitar te reviento, negro de mierda'. Y ya fui a hablar con el árbitro".

Lo que el árbitro no oyó sí que lo escucharon compañeros de equipo del joven de 12 años, e incluso algunos rivales. "Fueron muchos a consolarle", recuerda Patricia, lamentando que no se activara inmediatamente el protocolo de racismo. El entrenador del Balsas, cuenta la madre, le pidió perdón luego por no haberse negado a seguir jugando. "Me dijo que le pilló por sorpresa y entró en shock, pero que la próxima vez no tendrá dudas", valora.

Denuncias

La incredulidad de Patricia ha ido en aumento esta mañana, cuando ha llamado a la Real Federación Aragonesa de Fútbol y le han dicho que no atendían a particulares. "Me han pedido pruebas gráficas y me han tratado como si estuviera mintiendo", denuncia la zaragozana, que en las próximas horas va a acudir a la Policía a poner una denuncia.

Por su parte, fuentes del Balsas Picarral condenan totalmente lo sucedido, muestran un "apoyo total" tanto al jugador de 12 años como la familia y aseguran que están preparando a "un comunicado a la Federación denunciando lo sucedido y con un corte de un vídeo en el que se puede apreciar el incidente" para que el Comité de Competición lo valore en su próxima reunión.