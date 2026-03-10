Alcaraz necesita tres sets para doblegar a Rinderknech

Carlos Alcaraz tuvo que emplearse a fondo este lunes para doblegar al francés Arthur Rinderknech en tres sets de un partido que duró más de dos horas y le permitió meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells (EEUU), donde le espera el noruego Casper Ruud.

Alcaraz, número 1 del mundo y dos veces campeón en California, se impuso a Rinderknech (n.28) por 6(6)-7, 6-3 y 6-2 en dos horas y 18 minutos de un intenso duelo. Rindernek y Alcaraz se habían enfrentado cinco veces hasta el día de hoy, con cinco victorias para el murciano. Pero el galo siempre fue un rival incómodo, con un saque feroz, un resto atrevido y con una buena subida a la red. En el desierto, Rinderknech sacó a relucir sus mejores trucos y llegó a imponer su ritmo durante gran parte del duelo. El invicto de Alcaraz en 2026 pareció peligrar por momentos.

Disputaron una primera manga muy pareja, que abrió Rinderknech al saque, con dos 'aces' en ese primer juego que fueron toda una declaración de intenciones. Alcaraz y Rinderknech se mostraron muy sólidos al saque: el murciano solo concedió tres bolas de 'break', mientras que el francés apenas cedió dos, todas ellas salvadas. Samuel López, entrenador de Alcaraz, le aconsejaba desde la grada que se concentrara en el resto y buscara subir a la red en busca de voleas para encontrar soluciones a los desafíos que su rival le estaba planteando. El set terminó en un 'tie-break' en el que Rinderknech se adelantó 5-2 con dos 'mini-breaks'. Alcaraz reaccionó con cuatro puntos consecutivos para colocarse 5-6 y pelota de set, pero el francés supo rehacerse para acabar apuntándose esa manga.

Cambio de chip

La solidez al saque de ambos se resquebrajó en el segundo set: Rinderknech rompió en el primer juego de la manga, pero Alcaraz respondió de inmediato con un 'break' para restablecer la igualdad.

Ese intercambio de 'breaks' despertó la fiera dentro de Alcaraz, al que hasta entonces se había visto sonreír muy poco. El murciano ajustó su posición al resto y firmó una segunda rotura en el tercer juego al saque de Rinderknech para ponerse 4-2, renta con la que forzó el tercer set.

Alcaraz rompió el saque de Rinderknech en el primer juego de esa tercera manga. Puso el 2-0 al saque con un juego en blanco. El murciano encontró finalmente el ritmo, allanando el camino hacía lo inevitable. Sumó un segundo 'break' para el 4-1, una doble rotura que le llevó hasta la meta. 14-0 en lo que va de 2026 para Alcaraz.

Los puntos de segundo saque terminaron siendo claves para Alcaraz, que se apuntó un 52 % frente al 39 % de Rinderknech. Además, el murciano cometió solo 18 errores no forzados, por 26 del francés.

"Para mí, fue realmente, realmente difícil. Me metí en problemas, para ser sincero. Pero estoy muy contento con la forma en que afronté todo lo que estaba pasando", explicó en declaraciones a pie de pista. En octavos de final, Alcaraz se medirá a Ruud (n.13), que este mismo lunes se deshizo del monegasco Valentin Vacherot (n.26) por 3-6, 6-3 y 6-4.

De las seis veces que se han enfrentado, Alcaraz ha ganado cinco, incluidas las finales del US Open y del Masters 1000 de Miami de 2022.