Ayuso ya ve la diferencia por liderar un equipo y se coloca al frente de la París-Niza

Juan Ayuso, en apenas dos carreras, primero la Vuelta al Algarve y ahora en la histórica París-Niza, ya ha visto la diferencia de correr en un equipo donde siempre hay más líderes y sobre todo uno por encima de los demás (Tadej Pogacar) o hacerlo como el gran jefe del Lidl-Trek. Si ganó en Portugal, este martes tomó el mando de la ‘carrera del sol’ tras una gran actuación de su equipo, con él al frente, en la contrarreloj por escuadras de la carrera francesa que sirvió para ensayar la fórmula en la toma de tiempos que se empleará el 4 de julio en Barcelona en el estreno del Tour.

La París-Niza empezará a avanzar este miércoles hacia la montaña para acabar el domingo en la capital de la Costa Azul. Y, de momento, lo hará con el ciclista español vestido de amarillo, la misma prenda -igual y sin diferencias- que usará en julio el primer clasificado del Tour. Nunca, hasta ahora, Ayuso había llevado la prenda más preciada del ciclismo mundial, la que lucirá en París el ganador del Tour, mismos patrocinadores, mismo creador, mismo diseño. No pudo colocarse por poco el jersey rosa en el Giro, que acabó abandonando después de sufrir la picadura de un insecto cerca del ojo.

Ayuso salió de una forma difusa del UAE. No comulgaba con Pogacar, demasiadas fieras en una misma jaula, y fichó por el Lidl Trek donde le han prometido la jefatura en cuantas carreras dispute; entre ellas, el Tour. Y este martes tuvo a todos los compañeros al servicio. Aunque no ganaron la etapa marcó la suficiente diferencia para colocarse al frente de la general y sobre todo superar a Jonas Vingegaard (ahora séptimo de la tabla) en 17 segundos, con la consigna de resistir al astro danés en la montaña que empieza a asomar este miércoles con la llegada a Uchon.

El Ineos se impuso en la etapa y situó al francés Kevin Vauquelin -otro ciclista que hace soñar a la afición local con cosas interesantes- a dos segundos del corredor español. Ayuso se benefició de los 4 segundos de bonificación que obtuvó el lunes en la etapa llana que acabó al esprint con triunfo del alemán Max Kanter.

El Ineos, equipo vencedor de la etapa. / ASO

La contrarreloj por equipos sirvió para ensayar la modalidad en la toma de tiempos que estrenó la organización, que es la misma del Tour, en la edición de la París-Niza de 2023. Los tiempos se toman en la meta de forma individual, a diferencia de las clásicas ‘cronos’ por equipo, donde el cuarto o quinto corredor es el que sirve para parar el reloj y penaliza al líder, en el supuesto de que arrancase para arañar unos segundos en la línea de meta.

Tanto en la contrarreloj de la París-Niza de este martes como en Barcelona, frente al Estadi Olímpic, será el líder de la escuadra, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel o Ayuso, el que marcará el tiempo; el mismo que obtendrá en la clasificación individual.

“Quedarse a dos segundos de la victoria duele, porque estábamos muy motivados y queríamos ganar la etapa. Por la mañana estábamos convencido de ello”, declaró Ayuso desde Francia. Ahora entra en la fase de defender la primera posición de la general y sobre todo estar pendiente de la ofensiva de Vingegaard.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, en Italia, en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático donde llegó Filippo Ganna vestido de líder tras ganar la contrarreloj individual inicial, animada por un sector de gravel, se impuso Mathieu van der Poel por delante de Isaac del Toro que se situó como líder de la prueba.