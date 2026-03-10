Fútbol
Dos jugadores del Los Angeles FC, expulsados de por vida por culpa de las apuestas deportivas
Se trata de Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y Derrick Jones
O. O.
La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y a Derrick Jones, ambos exfutbolistas del Los Angeles FC, por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos.
La liga norteamericana determinó que los dos futbolistas participaron en actividades de apuestas ilegales a lo largo de las temporadas 2024 y 2025. Entre los casos documentados figura que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, resultado que efectivamente se produjo.
La MLS señaló que facilitaron información confidencial a terceros sobre su intención de provocar amonestaciones. No obstante, la institución precisó que no ha encontrado evidencias de que estas conductas alteraran el resultado de ningún encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui