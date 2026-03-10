Así es el protocolo sobre la violencia verbal y física del Comité Técnico de Árbitros

Lo ocurrido en el pasado fin de semana en los campos de regional de Aragón no debería volver a ocurrir y, para ello, la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha enviado a los colegiados de la comunidad el protocolo sobre la violencia verbal y física del Comité Técnico de Árbitros.

En él, lo primero que se señala es la definición del término en cuestión: se entenderá como violencia verbal "el insulto, la amenaza grave y las manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas o intolerantes proferidas de forma continuada o reiterada".

"Si alguien nos comunica insultos de cualquier carácter de los anteriormente descritos o incluso insultos muy graves, amenazas o lanzamientos de objetos, activaremos el protocolo en su fase 1. "No es necesario que los escuchemos nosotros", refleja el texto, para a continuación detallar el correcto proceder: "Paramos el partido de forma inmediata. Se avisa por megafonía que como no cesen los insultos el partido puede ser suspendido. En caso de no haber megafonía el delegado de campo irá a la zona de los insultos y lo dirá a viva voz y se pedirá expulsión de los sujetos del campo".

En caso de que no cesen esos insultos, el protocolo obliga a iniciar la fase 2: "Nos vamos todos al vestuario, incluso podemos pedir presencia de la fuerza pública. Se suspende el partido temporalmente. Pasado un tiempo prudencial (10 minutos) si los insultos han cesado, volvemos al campo".

Si tampoco eso soluciona el problema, se llega a la fase 3, la suspensión definitiva. Sea cual sea la incidencia que se haya producido en el partido, el protocolo pide que "tenemos que ser objetivos y reflejar en el acta todo lo que ha sucedido, las fases del protocolo que hemos activado y si se llega a la suspensión total, también, reflejando minuto, resultado, goles, tarjetas, cambios y cómo se paró el partido y forma de reanudar en caso de que se volviera a jugar", acaba el escrito.