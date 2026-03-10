La Rodi XXVIII Media Maratón Ibercaja-Ciudad de Zaragoza bate todos los récords con 6.500 participantes y otros 800 en la 5K

Zaragoza acogerá este domingo 15 de marzo la Rodi XXVIII Media Maratón Ibercaja–Ciudad de Zaragoza, que vuelve a batir todos sus récords de participación con más de 6.500 inscritos en la prueba de 21K y otros 800 en la 5K. La cita, organizada por Running Zaragoza, ha sido presentada hoy por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; la responsable de Negocio de Instituciones de Ibercaja, Carmen Pardo; el organizador David Constante y representantes de los principales patrocinadores.

La jornada deportiva comenzará con dos salidas diferenciadas para mejorar la seguridad y la comodidad de los participantes. La 5K partirá a las 8:30 horas, mientras que la Media Maratón lo hará a las 9:00 horas, ambas desde el Paseo de Echegaray, entre el Puente de Hierro y el Puente de Piedra, frente al Palacio Arzobispal. La meta de ambas pruebas estará situada en la Plaza del Pilar.

a edición de este año presenta un nuevo recorrido, más rápido y espectacular, que incorpora por primera vez lugares emblemáticos como el Puente del Tercer Milenio, la zona Expo, la Plaza de Europa, el Puente de Piedra o el Paseo de la Constitución.

El circuito mantiene también algunos de los tramos más celebrados por los corredores en la pasada edición, como los pasos por Plaza España, Plaza Aragón, Paseo Independencia y calle Don Jaime, antes de finalizar con una de las llegadas más emblemáticas del atletismo popular en España: la Plaza del Pilar.

Además, el recorrido contará con animación durante toda la carrera, con batukadas, DJs y grupos de rock que acompañarán a los participantes y al público.

Crecimiento del deporte popular y de la participación femenina

La prueba sigue reflejando la evolución del running popular. Por primera vez se supera el 30% de participación femenina, un dato que confirma la creciente presencia de mujeres en el atletismo aficionado.

También continúa creciendo la participación de corredores jóvenes. El segmento de 25 a 30 años es el más numeroso, con más de 1.500 participantes, mientras que los corredores de entre 20 y 35 años representan más del 50% del total. Esta tendencia ha provocado una notable reducción en la edad media de los participantes, que se sitúa actualmente en 37 años, muy lejos de los 51 años de media registrados hace doce años.

Impacto turístico y económico

La Media Maratón también tiene un importante impacto en la economía local. Este año más de 2.200 corredores proceden de fuera de Zaragoza, lo que confirma el atractivo de la prueba a nivel nacional.

Según las estimaciones de la organización, cada participante llega acompañado por una media de 2,4 personas, lo que significa que alrededor de 5.300 visitantes estarán en la ciudad este fin de semana con motivo de la carrera. El impacto económico aproximado para Zaragoza se sitúa por encima de los 800.000 euros.

Favoritos y posible récord de la prueba

En el plano deportivo, uno de los grandes atractivos será el intento de Eduardo Menacho de batir el récord de la prueba, actualmente establecido en 1h02'38''. El atleta aragonés, que ya posee el récord del 10K en ruta más rápido de Zaragoza, partirá como uno de los principales favoritos.

En categoría masculina también destaca Roberto Martín, mientras que en la prueba femenina parten como favoritas Isabel Linares y Argentina Oria.

Se espera que el primer corredor de la 5K cruce la meta alrededor de las 8:45 horas, mientras que el último participante llegará aproximadamente a las 9:15. En la Media Maratón, el ganador podría entrar en meta sobre las 10:02, y el cierre de control de la prueba será a las 11:30 horas.