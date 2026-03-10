Rodri, el galáctico que Florentino quiere 'robar' a Guardiola: “O es Rodri o no se ficha a nadie”

El Manchester City vuelve a pisar el Santiago Bernabéu esta tarde, exactamente tres meses después de su última visita, el 10 de diciembre pasado. Entonces el inquilino del banquillo local era Xabi Alonso y en ese momento ya se intuía que el tolosarra se jugaba mucho más que tres puntos en el partido. Hoy Álvaro Arbeloa se sienta en el banquillo local y el equipo blanco se aferra a la Champions casi como el único título que le resta por competir en una temporada aciaga para los blancos.

Rodri regresa al Bernabéu

Otra novedad especialmente relevante será la presencia la de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, el centrocampista español que se ha recuperado de su lesión de ligamentos y dirige a un City en el que Guardiola se ha reinventado cambiando la estructura y la propuesta de juego de los ‘citizens’. Sin embargo, Rodri vuelve a ser el faro del equipo en el mediocampo, el jugador que organiza, manda y administra el tempo a los encuentros desde el césped. Un director de orquesta que no tiene el Real Madrid y que Xabi Alonso ya avisó en su día que necesitaba el equipo tras la marcha de Kroos y la negativa de Florentino Pérez de renovar a Luka Modric. Entonces Xabi insistió en repetidas ocasiones que la plantilla adolecía de esa figura, de ese Xabi Alonso por el que pasase el juego, un centrocampista de jerarquía al que darle los galones.

El técnico vasco insistió a Florentino en el fichaje de esa figura, pero el presidente dejó claro que tras desembolsar 200 millones por cuatro fichajes (Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras y Mastantuono), más el coste de su contratación para el banquillo, solo contemplaba como fichaje para el mediocentro a un jugador: “O es Rodri o no de ficha a nadie”. Florentino fue categórico y dejó claro desde el primer momento que no quería medias tintas como el alemán Angelo Stiller, el italiano Nicolo Barella o el neerlandés Kees Smit. No le convencían, la economía del club no está precisamente desahogada y si tenía que gastarse otro centenar de millones de euros su elegido era Rodri.

La decisión provocó un encontronazo entre el presidente y Xabi Alonso, porque el tolosarra sabía que Rodri finaliza contrato con el Manchester City en junio de 2027 y hasta el próximo verano no abandonaría la compañía de Guardiola en el mejor de los casos. Si el City quiere rentabilizar su marcha, siendo además un año de Mundial, tendrá que ponerle un precio antes de que salga libre. Algo que llevó a Florentino a moverse en el mercado y sondear el fichaje de un Rodri que durante su estancia en la selección nunca ha escondido que “en algún momento me gustaría volver a jugar en España y a vivir en mi país”. Florentino sigue enamorado del futbolista de la Villanueva de la Cañada, que a sus 29 años va recuperando la forma y con ello su puesto como referente en la medular del City y de la España de Luis de la Fuente, quien ha estado muy pendiente de su evolución.

Interés casual por el jugador

El interés de Florentino Pérez por Rodri comenzó de forma casual. Más allá de su valía futbolística, alguien comentó que el jugador seguía viajando recurrente desde Manchester a Castellón para acabar la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaime I, detalle que gustó a Pérez. Fuentes del club apuntan que a Pérez “siempre le llamó la atención su buena planta”. Pero algo cambió cuando alguien del club le reveló aquellos viajes de Rodri a Castellón para acabar su carrera. Desde ese día, el centrocampista pasó a ser observado con “más estima” por Florentino. Su salida del Atlético al Manchester fue jalonada de críticas entre la parroquia rojiblanca, donde llegó a ser tildado de “madridista” en ciertos foros. Algo que el jugador nunca se molestó en negar ni confirmar.

El martes 27 de marzo de 2024 Rodri compareció en el Santiago Bernabéu con la selección española para disputar un amistoso ante la Brasil de Vinicius bajo el lema 'Una misma piel' con el objetivo de reforzar el compromiso contra la violencia y el racismo en el fútbol. El madrileño fue duda hasta última hora para el partido porque 48 horas antes había fallecido su abuelo. Se desplazó a Salamanca para despedirse de él y el martes le honró de la mejor manera posible. Álvaro Morata, capitán de la selección, tuvo el detalle de cederle el brazalete de capitán y Rodri lo honró con dos goles, ambos de penalti. El encuentro terminó 3-3 con doblete de Rodri y otro de Olmo por parte española, y goles de los madridistas Rodrygo y Endrick, además de otro de Paquetá para los cariocas. Un encuentro áspero que vivió hasta una tángana entre los banquillos por un desplante de Vinícius al banquillo español.

La relación del Real Madrid con Rodri se enturbió a finales de octubre de 2024. Todo estaba listo para la proclamación de Vinicius como Balón de oro en París, o al menos así lo habían deslizado los agentes del jugador al Real Madrid y a los medios, con portadas que lo anunciaron y hasta se preparó una fiesta exclusiva en la capital francesa por parte de Roc Nations, la agencia del brasileño. Hasta que una llamada alertó a los agentes del jugador y al Madrid porque el trofeo no iba a acabar en las manos del madridista, terminaría en las de Rodri. La mañana del lunes 28 de octubre el Real Madrid cerró filas con su jugador cancelando el viaje y la posterior celebración. Carlo Ancelotti (entrenador del año), Florentino Pérez, Dani Carvajal y el resto de jugadores nominados se quedaron en tierra porque el club entendió la decisión como una falta de respeto hacia el Real Madrid y al brasileño. El ganador fue Rodri, del que se filtraron unas imágenes en la cena de celebración en las que el madrileño festejó el premio entonando una canción que mencionaba a Vinícius, lo que generó controversia y críticas. Aquello convirtió al del City en una diana para el madridismo.

Florentino sacó la cara por él

Pero Florentino medió sacando a Rodri del foco con unas palabras hacia el internacional español: “Rodri tiene todo el cariño y el reconocimiento del Real Madrid porque se merecía un Balón de oro, pero no este año. Merecía el del año pasado, cuando ganó el triplete y marcó el gol decisivo de la final de la Champions”. Pérez rebajó la animadversión hacia el internacional español, que no pisa el Bernabéu desde aquel partido con Brasil. Preguntado por el interés del Real Madrid por su fichaje, el de Villanueva de la Cañada dejó la puerta abierta: “Cuando te llama el Real Madrid es un honor y siempre hay que prestar atención”. Aquella repuesta de Rodri gustó a Florentino, que mantiene su interés por el mediocentro del City, quien sigue siendo el objetivo número 1 del presidente para rearmar el maltrecho mediocampo blanco.