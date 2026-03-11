El Belchite tendrá que pagar 1.000 euros de multa por una invasión de campo en Tercera RFEF

Este pasado fin de semana el fútbol aragonés presentó un inusual número de incidentes relacionados con la violencia física y verbal, así como con la implicación directa de aficionados en trifulcas y episodios de máxima tensión. Este miércoles, como es habitual, la Federación Aragonesa de Fútbol ha resuelto las sanciones aplicadas por sus diferentes comités para la gran mayoría de los partidos en sus diferentes categorías de fútbol formativo y amateur.

Sin embargo, no solo en el deporte base se han producido este tipo de confrontaciones. Tamién en la máxima categoría del ámbito regional hubo incidentes este domingo 8 de marzo. En el Grupo 17 de Tercera RFEF, en el partido entre el Belchite y el Almudévar, un clima de tensión en los instantes finales, impulsado por una lesión y un carrusel de tarjetas en el minuto 89, acabó con un aficionado bajando al campo desde la grada e increpando al fisioterapeuta del equipo visitante.

Ante estos hechos, el Juez Único de Tercera Federación ha decidio imponer una cuantiosa sanción económica para el club local. El Belchite tendrá que pagar una multa de 1.000 como responsable directo de lo ocurrido en su estadio, El Tejar. Además, la entidad ha recibido un apercibimiento de cierre de sus instalaciones deportivas en caso de volver producirse unos hechos de análoga naturaleza.

Cierre de campos en juveniles

De igual manera, se ha publicado hoy una sanción correspondiente a uno de los encuentros disputados el pasado 5 de marzo, en el que muchos clubs aprovecharon el día festivo para recuperar los enfrentamientos aplazados tras la alerta de temporal de mediados de febrero. En el choque del Grupo 1 de Primera Juvenil entre el Zuera y La Muela tuvo lugar una invasión de campo que implicó a aficionados de ambos equipos en otro lamentable incidente para el fútbol formativo.

Así, el Comité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial Juvenil ha acordado castigar a los dos clubs con 150 euros de multa y con el cierre de sendos estadios durante un partido. Asimismo, el duelo entre ambos conjuntos, detenido en el minuto 44 por el trío arbitral, se retomará igualmente a puerta cerrada, con el tiempo restante en el crono y el resultado de 1-3 a favor de La Muela que marcaba el luminoso en el momento de la detención.