Multa de 100 euros y un apercibimiento de cierre al Atlético Cariñena tras los insultos a una árbitra

La Real Federación Aragonesa de Fútbol ha comunicado este miércoles las sanciones correspondientes a los partidos celebrados este pasado fin de semana en todas las categorías territoriales. Después de una jornada negra y plagada de incidentes, el Comité de Competición de la RFAF ha respondido ante los múltiples episodios de violencia verbal hacia el colectivo arbitral, así como los ocurridos entre jugadores y otros estamentos.

Si bien es cierto que varias de las resoluciones han estado marcadas por una absoluta severidad, el episodio más grave de todos se ha resuelto de una forma un tanto insustancial. El Atlético Cariñena ha sido obligado a pagar una multa de 100 euros y ha sido apercibido sobre el cierre de su estadio, La Platera, en caso de reincidencia en los hechos.

Además, los gastos de reanudación del encuentro, que fue suspendido al finalizar la primera parte, correrán por cuenta del club local, que también deberá indemnizar al CD Montecarlo con el importe del desplazamiento. Todas las tarjetas vistas por el Cariñena en la primera mitad de juego disputada han sido recurridas por el club, siendo la más grave una sanción de 4 partidos para José Martín Nivela por conducta contraria al buen orden deportivo. Este auxiliar ha sido multado también por una cuantía de 50 euros.