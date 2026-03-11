La Jorgeada celebra sus 25 años: homenaje a patrocinadores, instituciones y andarines y el sueño de un dragón de 25 metros

25 años no se cumplen todos los días. Y menos de una prueba tan particular y única como es la Jorgeada que desde 2002 organiza Os Andarines d'Aragón. Un cuarto de siglo llevan celebrando San Jorge uniendo, a pie, Zaragoza y Huesca cada 23 de abril. 80 kilómetros desde el patio del Palacio de la Aljafería hasta el cerro de San Jorge con 14 avituallamientos por el camino, fisios a disposición de los participantes, decenas de voluntarios, autobuses para quienes no pueden más, furgonetas para cargar con las mochilas, un GR propio... y todavía muchos sueños e ilusiones por cumplir.

Queda poco más de un mes para la celebración de esa edición número 25 y la Jorgeada ya va dando pasos. Esta misma semana se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza y este miércoles ha celebrado un acto en el espacio Xplora de Ibercaja donde ha reconocido a 74 personas y entidades sin las que no se entenderían estos 25 años.

Presentada por Mariano Navascués, la gala ha reconocido a los jorgeadores, los padrinos de esta carrera, a los patrocinadores, las instituciones y colaboradores, los medios de comunicación, entre los que se incluía EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, a los andarines con más jorgeadas y a los cuatro supervivientes de los siete andarines que completaron la primera edición allá por 2002.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha sido la encargada de entregar los reconocimientos a los jorgeadores y ha destacado el esfuerzo de los organizadores por mantener viva la prueba durante estos 25 años, por unir y vertebrar el territorio con una actvidad tan saludable como caminar que, además, reúne a personas de todas las edades y condiciones.

También han entregado premios Fernando Ledesma, vicepresidente de las Cortes de Aragón, Sofía Avellanas, alcaldesa de Almudévar, Javier Franco, presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, y Mónica Soler, presidenta de la comarca La Hoya de Huesca.

Otro de los protagonistas ha sido José María Gallego, presidente de Os Andarines d'Aragón, ideador de la prueba tras su prejubilación en 2002, participante habitual y uno de los cuatro que finalizaron la primera edición. "No solo es una andada, es una fiesta", ha señalado. Y es que la festividad de San Jorge es en núcleo en torno al que gira toda la idea de la Jorgeada.

Por eso el camino que recorre esta caminata tiene su propio GR con un número muy especial: 234, el 23 de abril, por eso se han colocado ya 9 dragones de dos metros de altura a lo largo del recorrido y Gallego sueña con uno que estará en Almudévar que se va a convertir "en un símbolo de Aragón". El diseño ya está hecho y solo falta la financiación, pero este incansable andarín quiere que haya un dragón de 25 metros de altura en Almudévar, una de las principales localidades de paso de la prueba.