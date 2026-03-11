Lucas Langarita acaba la temporada con una nueva derrota con los Utah Utes

Final de temporada para olvidar el que ha tenido Lucas Langarita en su aventura al otro lado del charco. El exjugador del Casademont Zaragoza terminó el curso con los Utah Utes la tarde de este martes y lo hizo con una nueva derrota ante Cincinnati, por 66-73, en un partido en el que no fue especialmente protagonista.

El aragonés regresó hace poco más de una semana de una lesión de un mes de duración y, desde entonces, no ha ganado ninguno de los cuatro partidos que ha disputado con su equipo en la liga universitaria estadounidense. Primero fue ante Arizona State (60-73), luego ante Colorado (78-92), contra Baylor (101-75), y ahora con Cincinnati.

Además, en el encuentro entre Utah y el equipo de la ciudad de Ohio, Langarita no tuvo tampoco sus mejores números. El zaragozano sumó 5 puntos, con cero en rebotes y en asistencias. Aun así, dejó la imagen de un gran triple anotado para recortar distancias (28-39) cuando el marcador era algo más abultado del que terminó sentenciando a los Utes.

Langarita termina así un recorrido de menos de tres meses en la NCAA con sensaciones agridulces tras su salida a finales de diciembre del pasado año hacia Salt Lake City. La temporada ha sido nefasta para los Utah Utes. Para el zaragozano, en cambio, si bien las cifras no han sido las más alentadoras, ha servido como experiencia para recuperarse y volver al ritmo de competición.

El equipo del jugador aragonés ha terminado la campaña en última posición en su conferencia, el Big 12, con un balance de 10 victorias y 22 derrotas. Además, ha sido una aciaga racha reciente la que lo ha llevado a hundirse en lo más hondo de la tabla: los Utes han perdido los últimos cinco encuentros disputados.